Что и где в Беларуси можно купить за биткоины? 13.12.2017, 20:29

На территории Беларуси отмечено около 20 магазинов, сервисов и кафе, где принимают биткоины.

С помощью онлайн карты «Белсат» нашел услуги и товары во всей Беларуси, за которые можно рассчитаться биткоинами.

Всего на мировой карте, где регистрируются точки, работающие с криптовалютой, на территории Беларуси отмечено около 20 магазинов, сервисов и кафе.

В Минске нашлось семь зарегистрированных точек. Можно приобрести технику, мебель, провести диагностику автомобиля. В магазине автомобильной электроники maxlight.by сообщили, что пока с ними никто биткоинами не рассчитывался.

«Корреспонденты звонят, а больше никто пока не интересовался и не рассчитывался. Но да, мы добавили такую возможность, почему бы и нет».

Если хотите поужинать за криптовалюту, то в Молодечно существует кафе Mezzanin, а в Бресте – кальян-бар «Альтаир», где принимают биткоин.

В Лиде целых три точки отдыха предлагают оплату биткоином, в том числе «Русская баня «Закадычная», а также апартаменты «Гедиминас», где нам также сообщили, что пока никто из их клиентов такой услугой не воспользовался.

В Барановичах за биткоины можно приобрести шторы и жалюзи. В Гродно – двери, окна и мебель.

«Я зарегистрировался полгода назад ради интереса. Никто еще не предлагал, да я и не знаю, кто в Беларуси будет покупать за криптовалюту дверь. И не знаю таких людей, кто имел бы такую возможность», – рассказал представитель магазина «Стильный дом» в Гродно.

Согласно карте, в Кобринском районе за биткоины можно почистить и покрасить шифер. При оплате биткоинами обещают скидки. К сожалению, телефон предпринимателя на это время пока недоступен.