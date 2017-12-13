Беларусь приостановила проверку по делу похищения украинца Павла Гриба 4 13.12.2017, 20:37

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Павел Гриб

Белорусская сторона ждет ответа из России.

Белорусские правоохранители приостановили проверку по жалобе украинца Игоря Гриба на похищение его сына Павла в белорусском Гомеле. Об этом «Радыё Свабода» сообщил пресс-секретарь МВД нашей страны Константин Шалькевич. Проверкой по заявлению Игоря Гриба занимается управление внутренних дел Гомельского облисполкома, пояснил он.

«В рамках проверки направлены запросы в органы внутренних дел Российской Федерации. В настоящее время до получения ответов проверка приостановлена, окончательное решение по ней не принято», — уточнил Шалькевич.

Как сообщалось ранее, украинский гражданин Павел Гриб в сентябре поехал в Гомель на встречу с российской знакомой и потом таинственно исчез. Через какое-то время он нашелся в тюрьме ФСБ в Краснодаре.

Его отец убежден, что сына с территории Беларуси похитили сотрудники ФСБ России.

Игорь Гриб рассказал журналистам, что его жена ездила на предварительное судебное заседание по делу сына: «Ей не разрешили тогда встречу. Ни писем писать Павлу, ни свидания не дают. Может, хотя бы на заседании 19 декабря мать сможет его увидеть. За все это время — ни одной весточки. Его держат там в полной изоляции. Также ничего не известно об условиях содержания. Даже во время встречи с консулами условия содержания запрещается обсуждать».

По словам украинца, последняя встреча Павла с украинским консулом длилась только 7 минут. Администрация следственного изолятора прервала ее, так как задержанный и консул разговаривали между собой по-украински.