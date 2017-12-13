Как приходит Новый год: репортаж с фабрики елочной игрушки «Грай» 2 13.12.2017, 21:47

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Единственная белорусская фабрика елочной игрушки «Грай» делает новогодние украшения недалеко от Комаровского рынка.

Елочная игрушка — один из главных атрибутов Нового года. Как «запекают» стеклянных оленей и где лепят уникальных ждунов, узнавали корреспонденты агентства «Минск-Новости».

Путешествие в сказку начинается буквально из центра столицы. Единственная белорусская фабрика елочной игрушки «Грай» разместилась недалеко от Комаровского рынка.

Порядка 40 сотрудников — это вместе с административным корпусом фабрики — трудятся над производством елочных игрушек. На 2017 год был задан план в 75 тысяч изделий.

Отечественные украшения поступают не только на белорусские прилавки. Директор фабрики Андрей Бегун рассказывает о поставках на российский и литовский рынки. Для последнего к новому 2018-му делали гипсовые подсвечники в виде знаменитой башни Гедимина, которая венчает Замковую гору в Вильнюсе.

Собственно, из цеха гипсовых подсвечников, статуэток, игрушек и начинаем нашу экскурсию.

Производство разместилось в довольно компактном помещении. Трудятся здесь три мастера: один лепит гипсовые скульптуры, другой украшает подсвечники ажурной резьбой, третий лакирует готовые изделия.

— Основная часть продукции уже разъехалась по магазинам и в Музей елочной игрушки, — комментирует А. Бегун. — Сейчас дорабатываем корпоративные заказы.

Развеселый кот Матроскин и трудолюбивый крот в оранжевой каске задорно блестят свежевыкрашенными боками.

Стройные ряды сов, складчатых ждунов и добродушных Айболитов ждут своей очереди. В день мастер Валентина Скачко создает около 50 гипсовых игрушек всех разновидностей.

— Делаем раствор из гипса и воды, заливаем в форму и плавно поворачиваем-встряхиваем в течение 5 минут, чтобы масса равномерно распределилась, а все перья-клювы-складки прорисовались идеально точно, — рассказывает и показывает весь процесс В. Скачко. — Затем будущая игрушка отдыхает минут 20. Вынимаем из формы, дошлифовываем и отправляем на завершающую стадию — покраску.

Проскальзывает мысль, что в конце дня от такой работы рискуют отвалиться руки. С непривычки так точно.

— Я работаю с маленькими формами, которые вмещают примерно 50 граммов гипсовой смеси, — успокаивает Валентина. — Большие фигурки — черепа и подсвечники весом под полтора килограмма (гипсовая смесь + сама форма. — Прим. авт.) — крутят парни.

Несмотря на внушительную — в районе килограмма — исходную массу, на выходе игрушки получаются очень легкими. А маленькие ждуны и совы и вовсе невесомые.

После покраски их очень сложно отличить от стеклянных игрушек.

— Все привыкли, что гипс — это нечто увесистое и громоздкое, — с улыбкой комментирует Валентина. — А тут такой кротик (демонстрирует пушистого землекопа) получается — легче перышка!

— Мы довольно поздно вышли на рынок елочной игрушки и просто обязаны постоянно придумывать фишки, которыми будем отличаться от пластиковых шаров made in China, — говорит А. Бегун. — Гипсовые игрушки — одна из них.

Одна, но не единственная. Знаковое отличие «Грай» от коллег по праздничному цеху — игрушки в технике фьюзинг — разноцветные кусочки стекла, спеченные воедино. Фабрика выпускает в основном небольшие изделия — 90–120 граммов весом. Но есть и крупные — под килограмм — подсвечники и сувенирные тарелки.

На одном из столов проявляются фигурные олени. Перед мастером Дмитрием — ворох разноцветных кусочков стекла, из которых он споро собирает целую упряжку для Деда Мороза.

— Все части мозаики собраны при помощи специального клея, который испаряется в процессе обжига, — комментирует художник по стеклу Полина Прохорчук. — Обжиг проходит в два этапа.

Внушительную часть помещения занимает высокотемпературная печь. В ней как раз «подрумянивается» очередная партия игрушек. Чтобы олень не подгорел, точнее не припекся, его укладывают на гипсовый противень. Температуру аппарат выдает внушительную — от 700 до 1 200 градусов. Верхний порог используют реже и в основном для переплавки.

Готовые фигурки идут на промывку, а уже затем — на роспись. Зверушки, снежинки, звезды — всего на «Грай» создают порядка 60 фигурных стеклянных украшений. В комплект к каждому в упаковке идет атласная ленточка в цвет.

— Чтобы покупатель не ломал голову, как подвесить игрушку на елку, — поясняет А. Бегун.

На соседнем столике сохнут барельефные стеклянные шары. Это еще одна узнаваемая черта белорусской фабрики елочной игрушки.

— Технология барельефного узора сложная, — рассказывает главный художник Татьяна Раткевич. — В основном из-за подготовительной работы. Сперва рисуем эскиз шара и картинки на нем. Затем в пластилине лепим сам барельеф, по которому создаем силиконовую форму.

Небольшое отступление — все формы, в том числе для гипсовых игрушек, фабрика производит самостоятельно.

Готовую форму заполняет особый, бархатный, пластик: будущая объемная фигурка на шаре.

— Он очень тягучий, но после застывания прекрасно держит форму, — поясняет Т. Раткевич. — Готовый барельеф садится на стеклянную игрушку при помощи клея ПВА.

И вот — самый, пожалуй, красивый этап — роспись. Допускают к ней не каждого: на фабрике всего несколько мастеров, которые трудятся над искусными шарами, которые мы потом видим на прилавках. Игрушка с простым сюжетом создается минут за 20-25, с более сложным, скажем, портретным — около часа.

Всего в арсенале художников порядка 30 сюжетов. Самые популярные, по словам Т. Раткевич, с изображением снегирей. Разлетелись они так хорошо, что в следующем году планируют запустить целую серию, состоящую из птиц Беларуси.

А еще на «Грай» наладили производство винтажных Дедов Морозов. Тех самых, советских, которые когда-то были под каждой елкой.

— В этом году выпустили порядка тысячи штук, — рассказывает А. Бегун. — Главный волшебник у нас двух видов, а точнее — двух ростовок: 30 и 45 сантиметров в высоту. В следующем году планируем сделать к нему в пару Снегурочку. Пока художники «бьются» над лицом персонажа: то Барби получается, то Баба Яга выходит.

Деды Морозы из изрядно поредевшего строя — большая часть уже давно отгружена на продажу — лукаво ухмыляются в пушистые бороды и щеголяют нарядными кафтанами из белорусского льна. Слоган фабрики «Ганарыся рэчамі Айчыны» заявлен не для красного словца.

Над модными образами главных зимних волшебников колдует Т. Крукович.

— Она не дизайнер и к производству одежды не имеет никакого отношения, но при этом — увлеченный и влюбленный в свое дело человек, — отмечает А. Бегун.

Директор фабрики старается набирать команду из тех, кто действительно горит своей работой. Не просто штампует игрушки, а вкладывает душу в каждого красногрудого снегиря, складчатого гипсового мопса, прозрачного стеклянного оленя.

— Масштаб производства нарастить легко, — подытоживает А. Бегун. — Поставил станки по плавке пластика, набрал штат в десять раз больше. Но это будет поточный, одинаковый «Китай». А мы создаем настроение каждой своей игрушкой.