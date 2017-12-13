В России снимут кино по мотивам романа белорусского писателя 1 13.12.2017, 22:09

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Саша Филипенко

Белорусский писатель Саша Филипенко подписал контракт на съемки фильма по своему роману «Травля».

– Подписал контракт с компанией «Фетисов иллюзион». Съемки фильма по роману «Травля» стартуют в 2019-ом году, - написал он в Facebook.

Саша Филипенко – прозаик, лауреат «Русской премии». Автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы».

Он родился в Минске. Окончил лицей искусств им. Ахремчика. В студенческие годы переехал в Россию, где закончил филфак СПбГУ и магистратуру. Работал на «Первом канале», где писал сценарии к программам «Прожекторпэрисхилтон», «Мульт личности» и «Yesterday Live». Затем – на телеканале «Дождь».

В 2011 году он был отмечен дипломом первой ступени белорусского Пен-центра. В 2014 - получил «Русскую премию», диплом первой степени в номинации «Крупная проза» за роман «Бывший сын», а также премию журнала «Знамя». В 2016 году взял премию «Сноба»: «Сделано в России».