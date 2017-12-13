Иудеи Беларуси празднуют Хануку 13.12.2017, 22:42

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Праздник Ханука длится восемь дней.

Иудеи Беларуси начали праздновать Хануку — праздник, который длится восемь дней.

Согласно иудейским законам, в храме постоянно должен гореть светильник — менора. Когда восстание Маккавеев освободило Иерусалим из-под власти греков, то евреи увидели, что святой огонь погашен, пишет euroradio.fm.

Они долго искали масло среди обломков и нашли только один небольшой кувшин. Масла в нем хватало только на один день горения светильника. Однако случилось чудо — масла в кувшине хватило на восемь дней, пока евреи не сделали следующую партию.

В честь этого чуда, которым завершилось освобождение евреев, празднуется Ханука. Во время ее каждый день зажигают новую свечу в ханукии.