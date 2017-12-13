ЧЕ-2017: Цуркин вышел в финал на стометровке баттерфляем, «ньюсмейкер» Пекарский - нет 1 13.12.2017, 22:23

Евгений Цуркин

19-летний могилевчанин Пекарский в своем полуфинальном заплыве финишировал 4-м, но его время не позволило ему выйти в медальный заплыв.

Белорусский пловец Евгений Цуркин вышел в финал чемпионата Европы-2017 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 50,63 с, показав общее восьмое время.

А вот другой белорус Григорий Пекарский, который в квалификации смог сенсационно «сбросить» с личного рекорда почти 2 секунды, в финал не попал.

В своем полуфинальном заплыве он финишировал четвертым, но его время (50,84) не позволило ему выйти в медальный заплыв.