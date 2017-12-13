Анджей Дуда: «Северный поток-2» попирает европейские нормы 13.12.2017, 22:39

Анджей Дуда

Польша готова инвестировать в строительство газопровода-интерконнектора в Украине.

Польша, как и Украина, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает “Интерфакс-Украина".

"Позиция Польши по вопросу "Северного потока-2" неизменна. Мы абсолютно против этой инвестиции. Мы полагаем, что она попирает европейские нормы, что она против интересов Европейского Союза и тут наши позиции (с Украиной, – ред.) с самого начала однозначны, идентичны и неизменны", – заявил Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове 13 декабря.

"Мы очень благодарны Польше за позицию по "Северному потоку-2". Это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши. Это угроза для энергетической безопасности всей Европы. Это абсолютно политический проект", – заявил, в свою очередь Порошенко.

Дуда также сообщил, что в ходе переговоров в Харькове он обсуждал с Порошенко вопрос поддержки Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газопровода-интерконнектора.

"Я рад, что эта инвестиционная задача реализуется и здесь есть тесное сотрудничество Польши и Украины. Мы открыты в вопросах возможных предложений Украины по поставкам сжиженного газа для Украины", – сказал Дуда.

По его словам, проект строительства газопровода-интерконнектора должен быть реализован так, чтобы он принес пользу обеим странам.

"Это инвестиция, которая должна служить нашим странам. И она должна быть реализована так, чтобы обе стороны выиграли от этой инвестиции", – сказал Дуда.