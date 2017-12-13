Саботаж дорожного сбора как месть государству 3 13.12.2017, 22:53

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До введения дорожного сбора техосмотр не проходили 20% белорусских водителей, сейчас – 50%.

До введения дорожного сбора техосмотр не проходили пятая часть владельцев автомобилей – прежде всего стариков, с различными неисправностями, говорит аналитик исследовательского центра CASE-Беларусь Дмитрий Бабицкий. А вот после введения этого налога игнорировать проверку исправности машин начала, как недавно признались в предприятии «Белтехосмотр», половина водителей. Добавились преимущественно те, для кого сумма дорожного сбора, без оплаты которого техосмотр не пройдешь, – жизненно существенная, пишет «Белстат».

Часть водителей, по мнению эксперта, идет на саботаж госпошлины сознательно. А вот стихийных анархистов побольше. Их позиция основывается на мести государству: «Мол, мне государство и так должно, я горбатился на него, а оно с меня еще и взыскивает!».

Почему, по мнению эксперта, отмена дорожного сбора и включение такого налога в стоимость автомобильного топлива – не выход? Как контролировать то, куда идут наши деньги в виде этого дорожного сбора? Как «пилятся» средства во время дорожных работ? За счет чего и кого создается имидж белорусских дорог как хороших в глазах иностранцев?

Обо всем этом – смотрите в видео ниже: