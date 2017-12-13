В Австралии Санта Клаус выходит из моря 13.12.2017, 23:11

Традиции разных народов мира, которыми можно разбавить обычный новогодний вечер.

Приближается самый веселый праздник Новый год. Люди многих стран, вероисповеданий и возрастов начинают готовиться к этому волшебному празднику. Закупка подарков, составление поздравлений, новогодний стол.

В статье womenstalk.ru можно найти традиции разных народов мира, которыми можно разбавить обычный новогодний вечер.

Болгария

Интересная традиция родом из Болгарии. Вместо тостов и звона бокалов, после боя курантов, можно услышать лишь… поцелуи. Как только часы ударят последний раз, в домах гаснет свет. Так начинается «поцелуйная» пауза. Длится она три минуты, все целуются, таким образом поздравляя близких и друзей с наступающим годом.

Далее приходит время пирога с сюрпризами. Что попадется в куске пирога, того и следует ждать в пришедшем году. Нашел монету, будет богатый год, веточку или лепестки розы — ожидай любви, а кизиловую веточку — домашнего уюта.

Шотландия

Шотландская традиция проводов старого года не менее интересна. В последний день года бочку со смолой поджигают и выкатывают на улицы, открывая путь наступающему. По старинным поверьям первый зашедший в дом гость темноволосый мужчина, лучше вообще брюнет, приносит удачный год.

Ну а, блондинам или женщинам не стоит ходить в гости в новогоднюю ночь. Еще один обычай, чтоб уходящий год спокойно покинул семью, а новый спокойно пришел, во время курантов двери держат открытыми. Таким образом, смена проходит удачно.

Италия

Многие знают об этой итальянской традиции. А точнее об опасности ночных прогулок по городским улочкам Италии в новогоднюю ночь. Можно попасть под град старых вещей, так как итальянцы верят: нужно выбросить немало старого, и освободить пространство для чего-то нового.

Новый год там стараются встретить в обновках и с новой мебелью. Своим близким итальянцы и итальянки в последний день года дарят красное белье, символ новизны.

Австралия

Костюм австралийского Деда Мороза может показаться нам несколько экстравагантным, так как помимо привычной белой бороды и всеми узнаваемой красной шапки с помпоном, остальной наряд больше похож на купальник. Отсутствие в Австралии оленей и снега приводит к еще одной не свойственной северным странам традиции.

Дед Мороз предпочитает покорять волны на доске для серфинга выходя на берег городского пляжа. Австралийцы любят встречать Новый год под открытым небом, наслаждаясь хорошей компанией и красочными фейерверками.

Аргентина

С обычным отсутствием снега в Аргентине справляются весьма интересным способом. В канун праздника служащие разнообразных офисов расчищают свои столы от застарелого бумажного хлама, просто выкидывая его из окон.

В конце дня все улицы покрываются устаревшими календарями и бюрократической макулатурой. Особо разошедшиеся сотрудники как-то выбросили из окон весь архив одной газеты.

Бирма

Новый год в Бирме встречают первого апреля, довольно жаркое мероприятие в этом климатическом поясе. В первую неделю наступившего начинается фестиваль воды. Люди на улицах окатывают друг друга водой из разной посуды, не разделяя на близких, знакомых и первых встречных. Это традиционное пожелание удачи и счастья в наступившем году.

Греция

Греческий рачительный хозяин должен под бой курантов и разбить об стену дома плод гранатового дерева. Пронаблюдав разлет зерен по всему двору, глава семьи может быть спокоен, наступающий год пройдет для семьи благополучно.

Англия

По традиции букетики из омелы и остролиста прикрепляются на некоторой высоте в домах Великобритании. На Рождество под этой композицией мужчина имеет право поцеловать любую встреченную там девушку. Весьма интересен еще один обычай, скорее всего привезенный англичанам еще древними викингами — это рождественское полено.

Под Рождество спиливают немаленькое дерево, и оно сушится весь следующий год. Дальше, его на праздник приносят в дом, и сгорая в камине, полено дает уютный свет и тепло. Хотя если оно погаснет не прогорев, хозяев может ждать несчастье в наступающем году.

Вьетнам

Вьетнамцы считают Новый год очень семейным праздником. Вьетнамцы, подобно шотландцам, тщательно выбирают гостей в новогодние праздники. Здесь первым приглашают зайти удачливого человека с легким характером, считается что он принесет с собой удачу и счастье в наступившем году.

Еще существует обычай, выпускать в водоемы живых карпов, чтобы бог, плавающий у этой рыбы на спине, смог отправиться на небеса и поведать о жизни людей за весь предыдущий год.

Швеция

Шведы Новый год встречают шумно, запасаясь свистульками и трещотками заранее. Так же, заранее, собственными руками, изготовляются свечки на подарки близким и друзьям. Уютный огонек свечи является символом тепла и дружбы. А обычай разбивать у двери соседей посуду, весьма своеобразное пожелание счастья.

Румыния

Румыния сохранила старинную традицию колядок. Древние песни, ритуальные танцы окружают празднование смены года. Достаточно знаменит танец козы, исполняющий его человек надевает маску козы и накидывает шкуру(или одеяло из шерсти). В городах на праздник можно встретить молодежь, одетую в национальные костюмы.

Ряженые ходят по дворам, выкрикивают традиционные поздравления, и привлекают достаток в дом, понукая воображаемых волов. Они выстукивают по земле кнутами, соблюдая определенный ритм.

Бельгия и Нидерланды

Бельгия и Нидерланды распространили известное поверье «как год встретишь, так его и проведешь» на весь первый календарный день. То есть можно угадать, что будет с человеком в наступившем году, по поступкам и настроению этого дня. Да и традиционный выбор короля праздника не даст заскучать. Накануне выпекают пирог, в котором спрятан боб. Кто найдет — тот и король. За ним выбор королевы и подбор свиты.

Куба

Бережное отношение к точной технике проявляют кубинцы. Часы бьют только одиннадцать раз, а на двенадцатый молча празднуют вместе со всеми. В полночь из окон выливают бокалы воды, провожая старый год, и желая всем окружающим ясного и чистого, как вода, наступающего.

Это небольшой список удивительных новогодних традиций разных народов. Возможно они помогут сделать интереснее праздник, разбавят своей экзотичностью привычные праздничные дни. Даже просто заставят улыбнуться. Ведь самое главное — это хорошая компания, ваши близкие и друзья, и радость которую вы испытываете в этот праздник.