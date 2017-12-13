Британские депутаты победили правительство по закону о Brexit
- 13.12.2017, 23:19
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Победа британских законодателей над правительством Мэй может осложнить разрыв связей с ЕС.
Британские законодатели победили правительство премьер-министра Терезы Мэй в среду, проголосовав за изменение ее плана Brexit, что может осложнить разрыв связей с Европейским союзом. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Reuters.
Депутаты проголосовали 309 голосами против 305 в пользу поправки, требующей, чтобы парламент принял отдельный законопроект для утверждения окончательной сделки с ЕС.
Ранее Мэй заявляла, что Великобритания заплатит за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов (более €45 млрд). После Brexit сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится, добавила она.