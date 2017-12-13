Николай Статкевич - белорусским силовикам: Фиксируйте преступления режима Николай Статкевич

13.12.2017, 23:40

Николай Статкевич

Лидер БНК обратился к белорусским офицерам.

Неизвестно, сколько еще «пересиденту» удастся за счет ограбления народа, подачек других стран и кредитов поддерживать на плаву свой режим. Но бесконечно это длиться не может - трудоспособные уезжают, у других стран свои проблемы, кредиты надо чем-то отдавать, а ведь глобальная экономическая конкуренция растет.

Выигрывают эту конкуренцию страны, где раскрепощена инициатива и свобода творчества народа. У нас же огромные средства государство тратит на всеобщий контроль. У этого большого колхоза нет шансов выжить, а его председатель себя уже не переделает. Сколько бы не пытался про цифровую экономику, все равно заканчивает надоями и вывозом органики на поля.

После возвращения власти народу неизбежно встанет вопрос о преступлениях нынешней власти. С теми из вас, кто замешан в убийствах, пытках и избиениях, вопрос ясен - вашу судьбу будет решать уголовный суд. Будут отвечать и те, кто соучаствовал в незаконном присвоении власти, фальсификации выборов, организации политических репрессий. При этом будут неизбежны взаимные обвинения и попытки переложить ответственность на рядовых исполнителей.

Я обращаюсь к тем из вас, кто не участвовал в тяжких преступлениях нынешней власти, но проходит службу в структурах, осуществляющих политические репрессии. Не позволяйте сделать себя крайними за незаконные действия.

При демократической власти неизбежны сокращения нынешних гипертрофировано раздутых "правоохранительных" органов. Первыми в очереди на сокращения окажутся те из вас, кого обвинят в причастности к политическим репрессиям. Возможны и несправедливые обвинения. Среда службы очень конкурентная и возможно корыстное использование необъективной информации о причастности к репрессиям.

Кроме того, неизбежно встанет вопрос о компенсации потерпевшим в результате политических репрессий - лишения свободы, штрафов, нанесения морального или материального ущерба. Выплатить компенсации государство может за счет средств, взысканных с причастных к незаконным репрессиям.

Возможны, например, взыскания компенсаций в пользу оштрафованных или арестованных за акции с законными требованиями соблюдения конституционных прав с тех сотрудников, которые подписывали на них протоколы или лжесвидетельствовали в судах. Возможно сокращение времени выслуги на период службы, когда сотрудник соучаствовал в политических репрессиях. Возможно лишение званий, полученных в такой период, и лишение служебной пенсии.

Чтобы не оказаться единолично ответственным за репрессии, рекомендую следующие меры.

Конечно, лучше отказываться выполнять команды на репрессии или уклоняться от их выполнения. Но далеко не каждый способен на такое по разным обстоятельствам. Поэтому, чтобы разделить и уменьшить тем самым в будущем свою ответственность, очень важно зафиксировать и сохранить доказательства получения вами незаконных приказов. Это может быть фотокопия письменного приказа или аудиозапись устного распоряжения.

В случае, если изготовление таких копий невозможно, необходимо зафиксировать точное время, место, обстоятельства и свидетелей получения вами незаконного распоряжения о репрессиях.

Если вы сами стали свидетелем политических репрессий или получения вашими сослуживцами команды на их осуществление, тогда зафиксируйте сведения об этих преступлениях. Такие доказательства будут необходимы для наказания преступников в будущем. Это ваш долг перед правосудием. Даже если оно не может осуществиться сейчас.

Для успешного будущего нашей страны мы должны не только вернуть страну к демократии, но и наказать виновных в беззакониях и узурпации власти. Иначе попытки украсть власть у народа будут повторяться снова и снова.

Николай Статкевич, Facebook