Трамп: Налоговая реформа возродит надежды и мечты американской семьи 3 14.12.2017, 7:50

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что до новой эры в налогообложении осталось несколько дней.

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с речью о налоговой реформе. Президент высоко оценил работу законодателей, согласовавших проекты реформы, разработанные Палатой представителей и Сенатом, передает «Голос Америки».

«От принятия (закона о) налоговой реформе нас отделяют несколько дней», – подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что поддерживаемая им налоговая реформа станет «победой для простых американцев».

«Наше снижение налогов разрушит – и сделает это очень быстро – все формы… правительственных барьеров и вдохнет новую жизнь в американскую экономику, – сказал Дональд Трамп. – Это освободит американцев, они разрушат оковы, мешающие открытиям, инновациям и созидательному труду, они возродят надежды и мечты американской семьи. Миллионы семей, представляющих средний класс, выиграют от нашего плана».

Как уточнила пресс-служба Белого дома, на выступление президента были приглашены представители «пяти обычных семей, представляющих средний класс». После того, как Дональд Трамп предоставил слово им, все приглашенные с энтузиазмом поддержали налоговый законопроект.

Пол Райан

«Критически важно для Конгресса очень быстро одобрить это историческое снижение налогов, – заявил, вернувшись на трибуну, Дональд Трамп. – Существующий сегодня налоговый кодекс глубоко несправедлив. Он способствовал выводу (за границу) рабочих мест, закрытию наших фабрик, и заставил миллионы родителей волноваться из-за того, что их дети могут стать первым поколением, у которого меньше возможностей, чем у их предшественников».

Президент предсказал, что поддерживаемый им законопроект вряд ли будет одобрен демократами в Конгрессе.

«Может быть будет небольшая поддержка демократов, но скорее всего – никакой, – сказал Дональд Трамп. – Но они сделают это по политическим мотивам. Им очень нравится законопроект, но они не могут этого сказать».

Ранее во вторник республиканцы в Сенате и Палате представителей достигли «принципиального соглашения», закончив первый раунд переговоров о судьбе реформы.

По словам главы сенатского Комитета по финансам Оррина Хатча, переговорщикам удалось согласовать детали двух законопроектов, уже одобренных палатами Конгресса, и теперь «нужно лишь утвердить отдельные пункты» финального документа.

Оррин Хатч

Спикер Палаты представителей Пол Райан пообещал в середине дня в среду провести закрытый брифинг для представителей Республиканской партии. Одновременно согласованная версия будет представлена и в Сенате.

По утверждению законодателей-республиканцев, им уже удалось заручиться поддержкой большинства сенаторов, так что проект налоговой реформы может быть вынесен на голосование уже в начале следующей недели.

«Я уверен, что мы утвердим его через несколько дней. Чем скорее это произойдет, тем лучше», – сообщил сенатор Джон Корнин.

Проект предполагает снижение предельной индивидуальной налоговой ставки до 37 процентов и уменьшение ставки корпоративных налогов до 21 процента.

Кроме этого, будут сохранены налоговые льготы на ипотечные кредиты на сумму до 750 000 долларов.

Республиканцам удалось настоять на включении в текст законопроекта пункта об отмене одного из основных принципов Закона о доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, обязывающего граждан покупать полисы медицинского страхования.

Как стало известно, законодатели-демократы не принимали участия в обсуждении законопроекта.