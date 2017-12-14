Израиль закрыл на неопределенный срок границу с сектором Газа 14.12.2017, 8:16

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ЦАХАЛ будет обеспечивать соблюдение повышенных мер безопасности.

Израиль закрыл с четверга на неопределенный срок все пограничные переходы на границе с сектором Газа из-за ситуации в области безопасности. Об этом говорится в поступившем в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) (перевод – tass.ru).

«В связи с событиями в области безопасности и в соответствии с проведенной оценкой ситуации в области безопасности пограничный переход «Керем-Шалом» для товаров и пограничный переход «Эрез» для прохода людей будут закрыты начиная с четверга», — говорится в документе.

Последние три дня радикалы из сектора Газа ежедневно подвергают Израиль ракетным обстрелам. Так, в среду вечером по меньшей мере три ракеты были выпущены по еврейскому государству, две из них были перехвачены ВВС Израиля, третья разорвалась в незаселенной местности на территории регионального совета Эшколь, граничащего с палестинским приморским анклавом. Военные сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в среду в нескольких районах на юге Израиля — в городе Сдерот, региональном совете Шаар Ха-Негев, региональном совете Сдот-Негев и региональном совете Хоф-Ашкелон.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства. За последние дни по Израилю было выпушено уже около двух десятков ракет, одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, три были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства.

Армия обороны Израиля огнем танков и с самолетов поразила в течение последних дней более десяти военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два и получили ранения около 30 палестинцев. Еврейское государство в июле — августе 2014 года провело в палестинском приморском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала». Главной целью ее воздушной фазы было подавление ракетной угрозы со стороны сектора.