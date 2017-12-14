Топ-10 рождественских ярмарок и распродаж в Минске 1 14.12.2017, 8:29

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Путеводитель для тех, кому нужно купить подарки к праздникам.

Редактор «Как тут жить» собрала список развлечений для тех, кто обожает покупать подарки себе и другим или просто спускать деньги в праздничной атмосфере.

Ярмарка у Дворца спорта

15 декабря возле Дворца спорта откроется большая рождественская ярмарка, где будут продавать игрушки, сувениры и остальное народное творчество. Еще там будут драники, шашлыки, блины с разными начинками и глинтвейн. Работать ярмарка будет до 10 января, с 12 до 20 часов.

ТЦ Метрополь (ул. Немига, 5)

16-17 декабря

16 и 17 декабря в ТЦ Метрополь пройдет маркет, где будет много одежды и аксессуров белорусских дизайнеров. Продают там пальто, платья, шапки, брошки и все что угодно. Вход, как обычно, свободный.

ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9)

20-31 декабря

С 20 по 31 декабря на втором этаже ТРЦ Galleria Minsk пройдет новогодний маркет от организаторов эко-маркета «Пастернак». Обещают, что будут там продавать игрушки, пиротехнику, костюмы, маски, косметику, украшения, посуду, свечи, сувениры и сладости. Елки (живые и искусственные) тоже будут. Вход свободный.

Кава-Какава, ул. Кирова, 18

24-25 декабря

В гостинице «Президент-Отель» 24 и 25 декабря пройдет маркет «Кава-Какава».Там обещают продавать, в общем, то же, что и на других похожих маркетах – сувениры, сладости, украшения, всякие мелкие забавные штучки. Но место проведения маркета сильно отличается от уже привычных торговых центров, так что если давно хотели сходить туда, куда в обычный день страшновато зайти, то вот, пожалуйста – вход-то все равно свободный.

Елочный базар

Дворец искусств, Козлова, 3

21-30 декабря

На первом этаже Дворца искусств – елочный базар с игрушками, подарками и сувенирами. На втором обещают своеобразный фудкорт с кухней разных стран. И елочный базар, и дегустации на втором этаже будут работать 10 дней – 21−29 декабря с 10.00 до 19.00 и 30 декабря с 10.00 до 17.00. Вход везде свободный.

Три маркета в торговых центрах

Наверное, такие ярмарки выбирают, кому какая ближе к дому. 23-24 декабря и 29-30 декабря в «Е-сити» на Денисовской, 8 пройдет хендмейд-ярмарка «Таямнiцы майстэрства». 23−24 декабря в «Экспобеле» на Логойском тракте – ярмарка «Грани таланта» с разными изделиями ремесленников и мастеров на все руки. С 23 по 30 декабря в ТЦ Outleto на Жукова – «Ярмарка подарков и сувениров». Вход на все эти ярмарки – свободный.

Ярмарка KaliLaska

проспект. Машерова, 9

30 декабря

30 декабря с 11 до 21 часа в «Корпусе» будет большая ярмарка благотворительного магазина «Калiласка». В программе: "подарки, ремесленники, пряничные домики, пушистые елки, мандарины и поцелуи под омелой». В «Калiласка», напомним, вещи продают недорого – рублей до 30, причем это цена за верхнюю одежду (мы вот тут фотографировали). Вход, конечно, свободный.

КультРождество

проспект. Машерова, 9

24-25 декабря (с 12 до 20), 31 декабря (с 12 до 15 часов)

В «Корпусе» три дня (24, 25 и 31 декабря, как гласит афиша) будет проходить «КультРождество»: обещают живую музыку, магазин удивительных вещей, что бы это ни значило, разные вещицы мастеров и ремесленников, еду и напитки. Еще будет «барахло с большой историей и пыльные безделушки». Если будет снег, то и каток зальют. Вход – свободный.