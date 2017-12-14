Побег диктатора 3 14.12.2017, 8:40

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Как Янукович прятался в Крыму от Авакова и Наливайченко.

Беглый президент Украины Виктор Янукович в феврале 2014 года скрывался от украинского следствия на территории российской военной базы в Крыму и покинул полуостров, зная о его грядущей аннексии Россией. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, давая 11 декабря показания на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене Януковича. По нему в качестве свидетелей начали допрашивать украинских чиновников. Благодаря этому постепенно становятся известны новые подробности событий 2014 года, приведших к российской аннексии Крыма, пишет krymr.com.

«В Севастополе он скрылся на территории военной базы России»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил, что 23 и 24 февраля 2014 года он вместе с на тот момент уполномоченным по контролю за деятельностью СБУ Валентином Наливайченко прибыл в Крым, чтобы отыскать Януковича. При этом министр уверяет, что планов по задержанию беглого президента на тот момент не было.

«Мы направились в сторону Севастополя, чтобы понять, куда же делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается выполнять в дальнейшем свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда (в Крым – КР) не для того, чтоб, как принято говорить, «поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти, бросить на растерзание толпе», потому что у нас не было на тот момент ни соответствующих решений, функций, мы ехали для того, чтобы найти Януковича, я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер разговор. Надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей», – рассказал Аваков.

Арсен Аваков

По словам Авакова, Януковичу было известно об этих планах, но он всячески уклонялся от встречи, скрываясь в том числе на территории российской военной базы в Севастополе.

«По моей предварительной информации, он (Виктор Янукович – КР) даже скрылся на территории одной из военных баз России, где выстроил работников УДО (Управления госохраны – КР) и сказал, что собирается ехать в Россию. Часть работников отказались с ним ехать, часть согласились. Тогда он одному из работников передал в руки записку, в которой написано: «Я, Янукович Виктор Федорович, добровольно отказываюсь от государственной охраны». Работник УДО передал ее лично мне в руки, а я передал ее органам следствия. Именно в тот момент начали формироваться первые шаги захвата Крыма», – заявляет глава МВД.

«Мы опоздали на несколько часов»

Валентин Наливайченко, в свою очередь, наоборот утверждает, что во время этой поездки в Крым планировалось задержать Януковича и доставить его в Киев. Такую информацию он озвучивает в книге украинской журналистки Наташи Влащенко «Кража, или Белое солнце Крыма», которая вышла в этом году.

Книга Наташи Влащенко «Кража, или Белое солнце Крыма»

Наливайченко рассказывает, что Януковича искали в его резиденциях на Южном берегу Крыма: «В ночь на 23 февраля (2014 года – КР) мы с Арсеном Аваковым прилетели на «Бельбек» (аэропорт под Севастополем – КР), с нами были только 12 человек от МВД и шесть местных альфовцев, которые тогда подчинились приказу и приехали для задержания Януковича. <...> Сразу из аэропорта мы поехали по всем ялтинским резиденциям в поисках беглого президента. Потребовали у местной охраны открыть ворота и вошли в первую ялтинскую резиденцию. Зашли туда посреди ночи, половина охраны не понимала, что происходит».

Валентин Наливайченко

По его словам, поиски Януковича закончились в 4 часа утра 24 февраля – после того, как сотрудники МВД допросили людей, которые находились в то время в резиденциях беглого президента. Те сообщили, что за несколько часов до визита кортеж Януковича вместе с охраной отправился в Севастополь.

«Уже в самом Севастополе, перед тем, как переходить к российским военным, которые потом его и вывозили (в Россию – КР), Янукович сказал госохране: «Кто со мной хочет в Россию – вперед, кто не хочет – можете оставаться». Только два офицера приняли решение оставаться в Украине. Они нам все и рассказали, дали первые показания, сдали оружие, прибыли в свое подразделение. От них мы тогда впервые узнали, как и когда убежал Янукович. Мы опоздали на несколько часов», – цитируется Наливайченко в книге.

По его словам, в 5 часов утра 24 февраля они с Аваковым вернулись в Ялту, а около 7 утра этого дня вылетели обратно в Киев.

«Он попросил – и мы вывезли его в Россию»

В книге также приводятся слова Анатолия Могилева, который на тот момент возглавлял крымское правительство и был одним из функционеров Партии регионов. Он искренне удивляется, почему Янукович, будучи в феврале 2014 года в Крыму, не позвонил ему: «О том, что Янукович был в Крыму, я узнал уже после его отъезда. Я вообще не понимаю, как он в Крыму оказался. И почему себя так вел. Если бы он ехал на автомобиле, то по дороге в Севастополь должен был приехать через Симферополь. По логике вещей, он должен был набрать меня. Я искренне верил, что Янукович приведет страну к нормальному положению вещей. Я не мог понять этого мотива его бегства – он утверждает, что существовала угроза его жизни».

Анатолий Могилев

Почему Янукович не связался в Крыму ни с кем из своих многолетних партийных соратников, отчасти поясняется в пропагандистском фильме «Крым. Путь на родину» российского журналиста Андрея Кондрашова, который вышел на экраны в 2015 году к первой годовщине аннексии полуострова. В нем российский президент Владимир Путин прямо заявляет, что все телефонные звонки Виктора Януковича, пока он ехал на полуостров с материковой части Украины, контролировались российскими спецслужбами.

Как утверждает Путин, Янукович в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года якобы был эвакуирован российскими военными с территории восточной части Украины, а затем с их помощью доставлен в Россию. «Виктор Федорович сразу сказал отправить его в Крым. И уехал в Крым. Так что еще несколько дней он находился на территории Украины. Правда, через несколько дней, когда стало ясно, что договариваться уже не с кем в Киеве, он попросил – и мы вывезли его в Россию», – рассказывает Путин.

«Кому звонить, он знал»

Наташа Влащенко в своей книге утверждает, что Янукович решил отправиться в Крым за помощью от Путина после того, как не получил поддержки от своего земляка и давнего соратника, украинского бизнесмена и бывшего спонсора Партии регионов Рината Ахметова. Об этом она говорит, описывая результаты поездки Авакова и Наливайченко в Крым в феврале 2014 года:

Наташа Влащенко

«Уже вечером 24 февраля они вернулись в Киев. Заявление Авакова журналистам звучало туманно: ему и Наливайченко «удалось остановить определенные негативные действия в Крыму».

Мужчины были в дорогих пальто, перед камерой держались достойно. Однако им обоим уже было известно, что Янукович сначала рванул в Харьков и помчался дальше, на малую родину, в Донецк, к Ахметову. От исхода их разговора зависело многое. Да что там, зависела судьба Донбасса. Но Ахметов был не в духе.

Ринат Ахметов

Поддержав «кровавого» президента, Ринат противопоставлял себя миру. А это в его планы не входило. Федорычу пришлось покидать оплот своей юности не солоно хлебавши: впервые перед ним встал призрак смерти или эмиграции. Кому звонить, он знал. Через полчаса после встречи его кортеж уже мчал в сторону Крыма».

Ринат Ахметов пока об этом эпизоде публично не высказывался.

«Подвоз в Крым российских войск был легитимен»

Выступая в Оболонском райсуде Киева, Арсен Аваков заявил, что в 2014 году, с первых дней захвата Крыма «зелеными человечками», в Минобороны и МВД Украины знали, что имеют дело с российскими военными. Но публично не возражали, поскольку на тот момент действовали Харьковские соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму, подписанные Виктором Януковичем в 2010 году.

«По докладам Генштаба и нашей оперативной информации, мы видели, что в эти дни (февраль-март 2014 года – КР) в Крым интенсивно прибывают подразделения российских войск через военные самолеты и морем. Мы никак не могли публично против этого возражать, потому что Харьковские соглашения предусматривали величину квоты на ввод таких войск до 30 тысяч (человек – КР), если не ошибаюсь. То есть весь этот подвоз русских войск был легитимен в рамках договоренностей, которые были подписаны Януковичем», – пояснил он.

Глава МВД Украины утверждает, что Янукович был в курсе готовящейся аннексии Крыма и тем не менее решил покинуть страну и призвать на помощь российскую армию. «В аэропорту «Бельбек» (в феврале 2014 года – КР) я разговаривал с офицерами, они мне докладывали, что очень оперативно выставлены блок-посты (пророссийских сил – КР) на въезде в Севастополь. Янукович, зная об этой ситуации, тем не менее принял для себя решение, по сути, покинуть территорию страны посредством российских войск, в последующем написав соответствующее письмо с призывом к России ввести войска (на территорию Украины – КР). Тем самым предал свой народ в моем понимании, и этот факт нужно оценить решением суда», – считает Аваков.

Пока в украинском суде продолжаются слушания по делу о госизмене Януковича, российские власти и сам четвертый президент Украины начали отрицать существование его письма к Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.

При этом Янукович уверяет, что «не изменял своему народу», а пытался его защитить.