По белорусским мостам лучше не ездить вообще? 6 14.12.2017, 8:51

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Раз в год в стране происходит «мостопад».

7 декабря автомобильный мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, треснул и провис. В этот же день его закрыли для движения. Мост имеет очень важное значение для коммуникации во всем Полесье, поэтому в тот же день Министерство чрезвычайных ситуаций наладило переправу: машины перевозили через реку паромы, а людей – катера, говорится в репортаже «Белсата».

Однако, уже 10-го декабря Министерство чрезвычайных ситуаций проложило понтонный мост через Припять, чтобы восстановить движение между населенными пунктами. Также к мосту были срочно подведены асфальтовые дороги. Таким образом, движение ведется через временную конструкцию.

Мост через Припять в Житковичском районе построили в 1985-ом

При длине в 888-м метров он является самым длинным в Гомельской области. Два года назад мост реконструировали – меняли верхнее покрытие.

Что могло стать причиной разрушения обновленной конструкции?

«Уже по-всякому люди здесь анализируют. Два года же назад делали реконструкцию какую-то, капитальный ремонт этого моста. Значит, где-то что-то не досмотрели».

«Ну, у нас так все, по-моему, строится. Что все трескается. Скорее, только бы быстрее, сроки», – говорят местные жители.

За дело берутся верхи

По предварительной информации, причиной разрушения моста могли стать его конструкционные недостатки. Выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются на самом высоком уровне белорусские власти.

«Задача – это в самый короткий срок провести расследование. Комиссия создана при министерстве транспорта. Должна до следующей пятницы сделать свое заключение и внести в правительство предложение, каким образом мы будем воссоздавать или изменять другое техническое устройство по построению этого моста», – отчитался заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

Таких мостов много?

Напомним, ранее подобный инцидент произошел с таким же мостом в Бобруйском районе, тогда на его ремонт пошел ровно год. В то же время, в течение месяца планируется детально обследовать еще три моста, построенные по данной технологии в Могилевской, Гомельской и Витебской областях.