Денис Казакевич: Западные политики должны вмешаться в судьбу Михаила Жемчужного 2 14.12.2017, 9:10

1,215

Денис Казакевич

Мужественную борьбу политзаключенного нужно поддержать на всех уровнях.

Активист Денис Казакевич призвал белорусов и западных политиков бороться за освобождение политзаключенного Михаила Жемчужного:

«Михаил Жемчужный - белорусский политзаключенный, правозащитник и кандидат технических наук. Начиная с августа, Михаил почти не выходит из ШИЗО. Каким-то чудом он это все выдерживает и продолжает сохранять достоинство. Тем не менее, администрация страшной колонии в Горках поставила себе целью сломить его любой ценой и отступать не намерена.

Жизнь Михаила Жемчужного в опасности. Он смог передать на волю послание: «Что бы со мной ни происходило, я вешаться не буду, со здоровьем у меня все в порядке».

Призываю Вас передать эти слова западным политикам и дипломатам, которые имеют дело с Беларусью, и попросить их вмешаться. Можно писать на «Твиттер», можно писать емэйлы в посольства. Это немного, но ваше решение сделать хоть что-то может оказаться решающим для спасения жизни Михаила. В данном случае все очень серьезно.

Вот образцы твитов.

@JosephDaul Life of imprisoned human rights activist Mikhail Zhamchuzhny, PhD is in danger. #Belarus

He smuggled out a message: "whatever happens, I am not going to hang myself, and my health is good"

Mr President, could you please intervene somehow?

@JHahnEU Life of imprisoned human rights activist Mikhail Zhamchuzhny, PhD is in danger. #Belarus

He smuggled out a message: "whatever happens, I am not going to hang myself, and my health is good"

Commissioner Hahn, could you please intervene somehow?

@RepChrisSmith Life of imprisoned human rights activist Mikhail Zhamchuzhny, PhD is in danger. #Belarus

He smuggled out a message: "whatever happens, I am not going to hang myself, and my health is good"

Senator Smith, could you please intervene somehow?

@sigmargabriel Life of imprisoned human rights activist Mikhail Zhamchuzhny, PhD is in danger. #Belarus

He smuggled out a message: "whatever happens, I am not going to hang myself, and my health is good"

Mr Vice Chancellor , could you please intervene?

Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии; Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Американский сенатор Крис Смит (@RepChrisSmith) -- автор акта о демократии в Беларуси; Зигмар Габриэль (@sigmargabriel) -- вице-канцлер Германии, который 17 ноября встретился и с диктатором, и с Николаем Статкевичем».