США разработали новую стратегию национальной безопасности 2 14.12.2017, 9:28

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Цель стратегии – сохранение послевоенной модели мира и стабильности, несмотря на попытки России и Китая разрушить ее.

На следующей неделе, 18 декабря, США представят новую стратегию национальной безопасности, направленную на сохранение мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Это станет ответом на попытки таких стран, как Россия и Китай, разрушить его, передает «Голос Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что новая стратегия будет применять подход «мир с позиции силы» для продвижения интересов США за рубежом. Он пообещал, что альянсы с традиционными союзниками США будут играть важную роль в подходе Вашингтона.

«Нам придется работать как никогда усердно, чтобы добиться, чтобы страны соблюдали принцип верховенства закона, уважали суверенитет своих соседей и поддерживали установившийся после Второй мировой войны, после «холодной войны» порядок мира, стабильности и коллективной безопасности», – заявил Макмастер во вторник, выступая в Вашингтоне в присутствии своего британского коллеги.

На фоне опасений, что кампания президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» может привести к отступлению на мировой арене, Макмастер заявил, что новая стратегия будет представлять собой противоположное этому и знаменовать возвращение более уверенных и более целеустремленных США.

«Во многих отношениях мы освободили значительное конкурентное пространство в последние годы и создали возможности для этих ревизионистских держав, – заявил он, имея в виду Москву и Пекин. – Вы увидите большой акцент на конкурентной вовлеченности во всех сферах конкуренции».

Сотрудники администрации Трампа разрабатывали давно ожидаемую стратегию национальной безопасности несколько месяцев. Макмастер сообщил, что в его окончательной форме документ основан на четырех принципах: защита страны, содействие процветанию и экономической безопасности Америки, более сильные и боеспособные вооруженные силы и усиление влияния США.

В стратегии уделяется особое внимание различным угрозам, в том числе исходящим от России и Китая и от так называемых режимов-изгоев, таких как Иран и Северная Корея.

Макмастер особо выделил Россию, заявив, что она угрожает США «так называемым оружием нового поколения». Советник явно имел в виду выводы американского разведсообщества о том, что Москва пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

«Речь идет об очень сложных кампаниях подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды... нацеленных на то, чтобы расколоть общины в наших странах и настроить их друг против друга», – сказал Макмастер.

Советник по национальной безопасности также осудил Китай за «экономическую агрессию».

«Китай бросает вызов экономическому порядку, основанному на правилах, который помог вывести из бедности сотни тысяч человек», – сказал он.

В то же время Макмастер призвал Китай предпринять дополнительные усилия по сдерживанию Северной Кореи. По его словам, Пекин обладает «значительным» экономическим влиянием на Пхеньян, предупредив, что, возможно, это «последний, наилучший шанс избежать военного конфликта».

«Президент не просит председателя КНР Си Цзиньпина об одолжении, – предупредил Макмастер. – Решение этой проблемы – в наших общих интересах».

Касаясь темы Ирана, Макмастер пообещал, что новая стратегия США будет направлена на противодействие дестабилизирующим действиям Тегерана в Сирии и на Ближнем Востоке при одновременном блокировании всех путей к его обладанию ядерным оружием.

В новой стратегии национальной безопасности США будет также уделено внимание сохраняющейся угрозе от террористических организаций и того, что Макмастер назвал «радикальной исламистской идеологией», охарактеризовав предыдущие подходы США к этой проблеме «слишком близорукими».

Выступая перед Макмастером во вторник, британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл заявил, что США «по-прежнему являются ключевым глобальным лидером».

«У нас есть глобальный порядок, который гарантирован США, – заявил Седвилл. – Я уверен, что такое положение вещей будет сохраняться и в 21-м веке».