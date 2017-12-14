Из магазина «Домашний» в Новополоцке вынесли сейф с выручкой 7 14.12.2017, 9:31

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Супермаркет открыли три недели назад.

Магазин в Новополоцке обокрали в ночь с 10 на 11 декабря, рассказала gorod214.by официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Неизвестный проник внутрь, отжав оконный проем. Добычей преступника стал металлический сейф, в котором находилось более 1000 рублей. Не взяв из магазина ничего более, вместе с сейфом злоумышленник покинул торговый объект. То, что магазин обокрали, сотрудники обнаружили только утром 11 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК. Для поиска преступника применялась служебная собака. Кстати, магазин «Домашний» открылся в Новополоцке всего 3 недели назад.