Их возьмут первыми: Главные свободные агенты Беларуси 14.12.2017, 9:42

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Как выглядит цвет белорусского футбола – От Родионова до Савицкого.

«Трибуна» подготовила список главных свободных агентов Беларуси.

Виталий Родионов (нападающий, 19 матчей, 8+4)

34-летний Профессор Борисовской академии трудового энтузиазма (сокращенно БАТЭ) держит паузу и не колется насчет своего будущего. Между тем его контракт с клубом истек. Кому интересно, можете начинать переговоры. 12 очков в 19 матчах, и это при среднем игровом времени 55 минут.

Перед тем, как вступить в диалог, запаситесь аргументами, чтобы убедить Родионова отсрочить наступление футбольной пенсии. Аргументы должны быть очень весомыми, и вряд ли они у кого-то найдутся. За исключением БАТЭ. Так что, пожалуй, проходите мимо.

Сергей Веремко (вратарь, 4 матча, 6 пропущенных мячей)

За последние четыре сезона один из главных экспрессионистов белфутбола провел что-то около трех десятков матчей. Скажете, мало? А мы скажем, что вратарь соскучился по игре. Только просьба: не поручайте Сергею никаких походов в банк. Пожалуйста, не надо. И он за это вполне может отблагодарить какого-нибудь середняка.

В минском «Динамо» говорят, что точка в «деле Веремко» не поставлена. Что Юрий Чиж может сделать?

Артем Быков (полузащитник, 29 матчей, 2+7)

Игрок сборной, новоявленный латераль. Большой любитель минского «Динамо», с которым это «Динамо» никак не может продлить контракт. Подберите ключик к душе Быкова – и получите футболиста в расцвете футбольных лет.

Перед применением напомните болельщикам, что Артема лучше не злить!

Максим Жавнерчик (защитник, 20 матчей, 0+0)

Уникальный исполнитель, который в любом случае чемпион и серебряный призер сезона-2017. Проводит отпуск, не парясь из-за «дела Веремко». В свои 32 вполне хорош на белорусском уровне. Можно подсуетиться, пока в минском «Динамо» думают.

Павел Савицкий (полузащитник, 25 матчей, 15+4)

Его все хотят, а он хочет обеспечить будущее своей семьи. Как понимаете, это не вариант для «Ислочи» и «Крумкачоў». Вроде как Савицкий собирается в Брест, но если у вас есть денежки, чтобы поспорить с тамошними шейхами, вполне можно осуществить операцию «Перехват». Убойный аргумент: отыщите в вашем городе кусочек Гродно, и вы на полпути к цели.

Павел Савицкий: «Настало время попробовать себя в другом месте. Нужно ведь и на будущее заработать»

Филипп Иванов (полузащитник, 26 матчей, 6+4)

Нестандартного футболиста в свое время «выбраковали» из минского «Динамо» за эту самую нестандартность, теперь вроде как зовут обратно. Но пока Филипп свободный человек и готов строить счастье с любым клубом, который убедит его в искренности своих чувств. Иванову 27 лет, он умеет набирать очки и вообще очень позитивный парень.

Максим Витус (защитник, 24 матча, 0+1)

Контракт защитника с Брестом истек. Можем порекомендовать этого игрока клубам, у которых провисает smm. Фишка такая: с Витусом в ваш город приедет его жена Саша Сокол и увеличит упоминание о вас в социальных сетях в разы (обязательно подпишитесь на ее инстаграм!). Сам Максим – игрок, который хочет развиваться. Стабильный и надежный защитник для чемпионата Беларуси. В Хорватии на него тоже не жаловались.

Александр Володько (полузащитник, 24 матча, 1+1)

31-летний обладатель двух сердец во второй половине чемпионата затоптал 21-летнего Евгения Березкина, однако зиму встретил свободным художником. По-прежнему плохо вкатывается в сезон, но когда вкатится, вкалывает, как сумасшедший. Топ-исполнитель на внутрибелорусском рынке.

Максим Скавыш (нападающий, 30 матчей, 9+5)

В Жодино почти наверняка хотят сохранить этого игрока, а игрок почти наверняка хочет зарплату побольше. Ну, еще бы – 14 очков за сезон для правого вингера очень достойный показатель. И в сборной о нем не забывают.