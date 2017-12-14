«Вся в родной краске, мамой клянусь!»: Как белорусам продают битые машины 11 14.12.2017, 9:55

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О том, что машина «не бита, не крашена» не пишет только самый ленивый.

«Как не откроешь объявление, машины все как одна в родной краске — любо-дорого смотреть. Звонишь по телефону — а продавец божится в том, будто «ни одного крашеного элементика». Иногда владельцы привирают слегка, как будто забыв упомянуть про крашеное крыло, другие скрывают, что машина крашена и шпатлевана в круг. С такими сюрпризами нередко сталкиваются специалисты по подбору авто», - пишет издание av.by.

«Собственно, зацепкой для сегодняшнего эксперимента и стал горький опыт нашего постоянного эксперта из компании Selectcar: «Вот вам свежий пример: продавался VW Passat CC 2010 года, владелец написал, что кузов 100% в родной краске, по телефону тоже подтвердил, что это так. Меня насторожило, что машину пригоняли из Штатов. Предупредил, что на месте проверим ее с толщиномером, но мужчина все равно уверял, что она вся в заводском ЛКП. Приезжаем — автомобиль полностью крашен и шпатлеван, а продавец продолжает врать, мол, кузов коты поцарапали и его просто полировали и лаком покрыли. Такое встречается сплошь и рядом. И спрогнозировать это никак нельзя — надо ездить и внимательно смотреть».

Подобные казусы могут случиться в любом ценовом сегменте, выделить определенный класс автомобилей тоже сложно. Поэтому будем изучать популярные модели, ориентируясь в первую очередь на комментарии к объявлениям: «не бита, не крашена», «в родной краске» или «100% безаварийный». Как говорит эксперт, полагаясь на личный опыт, каждый второй по телефону обманывает. Поэтому в рейд отправляемся в предвкушении нарваться на честные и не очень истории…

Первым едем смотреть Audi A6 (C6) 2009 года. Уже на этапе телефонного разговора владелец зацепил нас, сообщив, что машина уже не продается, а объявление в интернете висит по чистой случайности. Увы, не нашлось желающих купить немецкий седан за почти $15 тысяч. Тем не менее, предупредив, что особого торга не будет, хозяин авто пригласил его посмотреть. Соглашаемся и мы, надо ведь проверить, соответствует ли цена Audi ее состоянию или это чистой воды авантюра?

У капота состоялся любопытный диалог с хозяйкой машины. Завидев толщиномер в руках эксперта, девушка занервничала, назвав прибор «китайской игрушкой». А на попытку подключиться для компьютерной диагностики категорично заявила: «Только легализованное ПО и на официальном сервисе».

История у Audi такая: купили ее этим летом, но искали долго и муторно в течение года, бывший хозяин — председатель ЖКХ одного из городов Беларуси. Машина обслуживалась только у официалов, где можно узнать достоверную и полную информацию о машине. Естественно, кузов не красился и не подкрашивался, в автоцентре его тоже проверяли дотошно. Наша же проверка кажется хозяйке не слишком серьезной: «Обычно мы загоняем авто на сервис, полностью его диагностируем, пусть это и недешево (прим. 200 рублей), но мы только так машины покупаем».

Интересно, что причин для серьезных волнений на самом то деле и не было: со слов эксперта, эта Audi почти полностью в родной краске. Имеется косметический окрас правого заднего крыла, но об этом, видимо, официалы умолчали. Что касается состояния, то данный экземпляр A6 с 2,0 FSI на «автомате» и вправду досмотрен. Видно, что обслуживанием седана владельцы действительно занимались серьезно, но цена высокая, вот и распугала потенциальных покупателей. Больше добавить нечего — "почитать" машину не дали (только у ОД), за руль не пустили. Ну а то, что на конкретно этом экземпляре в прошлом ездил сам руководитель ЖКХ, наверное, добавляет Audi солидности…

В размышлениях подъезжаем еще к одному экземпляру. На этот раз будем проверять VW Passat B7 2011 года, который пришлось освобождать из снежного плена.

«Машина не крашена, — говорит продавец, видя, как эксперт пробивает кузов толщиномером. — Хочу рассказать вам историю: осенью мой знакомый продавал точно такой же автомобиль, один в один, только синего цвета. Поехали к дилеру и заплатили 200 долларов, чтобы проверить техническое состояние и кузов. Сказали, что она в заводской краске, а если и крашена, то очень хорошо. На самом деле авто не был крашен — вот вам и выброшенные на ветер деньги».

Мужчина предлагает даже заехать на автомойку, чтобы нормально посмотреть машину. Говорит, что не избавляется от нее, а продает из-за надобности в деньгах.

Надо сказать, что продавец не соврал насчет целого и в родной краске кузова, и на свежий седан с пробегом в 83 тыс. км он готов уступить символически — всего 200 долларов с заявленных $13,5 тысяч.

Что ж, пока наш рейд выглядит слишком позитивным. Несмотря на то, что мы старались смотреть машины не старше 10 лет, на глаза неожиданно попался VW Golf 5 2005 года. Уж больно красиво написано в объявлении о том, что автомобиль лично пригонялся из Германии (со слов хозяина, до этого ездил немецкий полицейский), шесть лет в одних руках, 100% безаварийный и в родной краске, из нюансов только скол на передних крыльях. Естественно, оценить такой дизельный «Гольф» (объем — 1.9, МКП) вживую захотелось без долгих раздумий.

В оправдание того, что передние крылья все-таки красились, продавец сослался на то, что якобы в объявлении об этом написано. Заходим в интернет, по буквам перечитываем текст, нет ни слова про крашеные элементы кузова! Ну да ладно, видимо, продавец просто немножко слукавил, и сильно критиковать его за это не хочется.

Тем более что у капота он не отрицал, что красил их у знакомого гаражника за 70 долларов. «На эти деньги и сделали, — улыбается эксперт, указывая на кривые зазоры и вновь вылезшие «жуки». — В проемах дверей, на арках и порогах уже есть рыжий налет. В целом нормальное состояние для 12-летней машины и цена адекватная».

Прокатиться на хэтчбеке владелец не разрешил, опасаясь пускать за руль незнакомого человека на оживленном проспекте. Цена — 5,5 тысяч у.е., торг — 300 долларов, судя по всему, можно договориться и за «пятерку». А продается Golf из-за желания владельца пересесть на автомобиль классом выше.

В случае с очередной машиной дела обстоят не так радужно, как пишут в объявлении. По Skoda Octavia 2010 года хозяйка без ноток сомнений в голосе заявляет, что машина однозначно не бита, не крашена.

За универсал с 1,2-литровым турбомотором и МКП просят $8950 (символический торг — 250 у.е.).

Однако без ложки дегтя не обошлось — крашена задняя левая дверь и шпатлевано заднее правое крыло. Как так? Что это — маленький обман или святая простота, которую так легко обвел вокруг пальца предыдущий владелец? В ответ — небольшая заминка: «Лично у нас она в ДТП не была и не красилась». «Как видим, есть несоответствие написанному: два крашеных элемента, и один из них со шпатлевкой», — комментирует наш эксперт.

Последним смотрели популярный среди белорусов дизельный минивэн Opel Zafira 2012 года. В версии Tourer и с двухлитровым мотором на 165 сил, его покупали в российском салоне. Со слов продавца, тогда, в 2013-м, они продавались за 17-18 тысяч у.е., аналогичные варианты в Беларуси стоили по $22-24 тыс., а с Европы приходили машины только с моторами 1.6. «Ничего не красил — проверяйте прибором», — с ходу приглашает хозяин авто, который тоже выбирает машины с умом и уступает с 15 тысяч у.е 200-300 долларов, включая в цену и новый комплект летней резины.

Видимо, нам сегодня везет, потому что Zafira оправдала лучшие ожидания: «Один владелец в РБ, кузов действительно в родной краске, в целом минивэн в досмотренном состоянии и с топовым 2,0-литровым дизелем. Кому нужен семейный автомобиль и кто располагает этой суммой, вот вам достойный вариант в хорошем состоянии и с приличным оснащением», — подводит итог эксперт.

Конечно, некоторые из сегодняшних продавцов недоговаривали правду, но иногда бывают случаи, когда владельцы действительно не были в курсе положения дел. Вот пример из жизни: «Попадался нам Kia Rio 2013 года. Владелец покупал авто новым в салоне и был уверен в его истории. Однако на поверку оказались крашены крыло и капот. Как так? Видимо, машину поцарапали еще до продажи и покрасили на станции дилера. Не секрет, что такое тоже случается. Выход один — всегда все проверять».

Как известно, рынок «бэушки» полнится парадоксами. Правда, наш сегодняшний рейд больше порадовал, чем огорчил. Подборщики авто даже удивлены: «Сказать честно, нам приходится часто смотреть машины в силу профессии, и обманывают постоянно. Условно говоря, из 10 машин, о которых говорят "не бита, не крашена", у 5-7 окажется все наоборот. Сегодняшняя проверка показала не самые худшие варианты, но не все так идеально, как писали и говорили владельцы: у Audi крашено крыло, хозяин VW Golf перекрашивал два крыла, а у Skoda крашена задняя левая дверь и шпатлевано заднее правое крыло. Как видим, не все владельцы машин оказались честными на 100%, тем не менее все не настолько критично, как это бывает».

К сожалению, нередко приходится сталкиваться с тем, что авто описывают в объявлении как «в идеале», а на месте ожидает разочарование. Задаешься риторическим вопросом «А где обещанный кузов в родной краске?» и в растерянности разворачиваешься обратно в поисках… Иногда одного владельца удается вывести на чистую воду еще по телефону, а другой нагло врет даже у капота. Мол, «это не при мне», «я ничего не знаю» или «мне так сказали». Так что важно не только поверить, но и как следует проверить слова продавца, который даже «мамой« клянется, убеждая в своей честности».