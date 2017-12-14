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В небе над Германией Airbus нарисовал рождественскую елку

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  • 14.12.2017, 9:59
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Самолет вылетел из аэропорта города Гамбург и «наворачивал» круги и треугольники в небе.

Официальный Twitter ресурса Flightradar24 заметил необычную траекторию передвижения самолета в небе над Германией. Airbus A380 компании Emirates вылетел из аэропорта города Гамбург и наворачивал круги и треугольники в небе, вычерчивая своей траекторией на карте Flightradar24 рождественскую ель, пишет onliner.by.

Похоже, что подобная практика облетов воздушных судов становится регулярной для авиакомпаний. В августе этого года Boeing 787-8 Dreamliner начертил в воздухе над США контур крупного самолета. Тогда Boeing испытывал новые двигатели, которые провели в полете 17 часов.


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