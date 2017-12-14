«Купил квартиру в новостройке, а теперь ее хотят забрать и отдать очереднику» 19 14.12.2017, 10:10

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История роковой сделки в Мачулищах под Минском.

Покупка жилья на «вторичке» никогда не считалась таким рискованным вложением средств, как долевое строительство. Приобретаешь не воздух и не звонкие обещания застройщиков, а осязаемые квадратные метры, квартиру и документы на нее тщательно проверяют специалисты агентства недвижимости, нотариусы, сотрудники БРТИ. Увы, даже четко отлаженный механизм время от времени дает сбой. Год назад мы рассказывали про семью, которая, действуя по выверенной схеме, обожглась на покупке квартиры в Зеленом Луге (бывшая собственница оспаривала сделку и отказывалась съезжать). Обстоятельства у героя сегодняшней статьи абсолютно иные, но положение столь же зыбкое: заключив роковую для себя сделку, человек может остаться без жилья, пишет Onliner.by.

«Похоже, я крупно попал…»

В октябре этого года по многим белорусским СМИ разлетелась новость о махинациях в ЖСПК «Мачулищи-2010», где строились граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Бухгалтер кооператива без законных на то оснований включила в состав ЖСПК своего сына, сообщал тогда Следственный комитет. С легкой руки женщины квартиры в доме построили еще несколько «левых» людей. Они платили взятки, которые якобы предназначались для председателя кооператива и сотрудников исполкома. На самом же деле бухгалтер подделывала подписи в документах, а деньги оставляла себе, за что впоследствии была осуждена на четыре года.

Спустя несколько дней после публикации новости с редакцией Onliner.by связался читатель Вячеслав Грачев и ошарашил признанием:

— Меня угораздило купить квартиру у сына той самой бухгалтерши. Похоже, я крупно попал…

Причину тревоги Вячеслава раскрывает официальный комментарий на сайте УВД Минского облисполкома, размещенный после оглашения обвинительного приговора бухгалтеру. Процитируем:

«На этапе доследственной проверки УВД Минского райисполкома и прокуратурой Минского района инициировано гражданское исковое производство в части изъятия из собственности граждан квартир, незаконно включенных в ЖСПК, и их последующего распределения гражданам, действительно нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Выходит, изъятию и распределению подлежит и квартира Вячеслава, полноправным собственником которой он стал в июне 2017 года. Сам того не осознавая, 47-летний минчанин оказался замешан в грязной истории и теперь на пару с бывшим продавцом выступает ответчиком по иску прокуратуры Минского района.

«Слава, не спеши с ремонтом…»

Еще весной этого года Вячеслав жил в своей однокомнатной квартире на улице Платонова в Минске. Последние несколько месяцев его новый дом — бежевая девятиэтажка на окраине Мачулищей. Выбор кажется довольно странным.

— Мне не нравилась моя старая тесная квартира, не нравились дом и соседи. Достала городская суета. Врачи рекомендовали чаще бывать на свежем воздухе, потому смотрел квартиры в новостройках за городом, — мужчина объясняет, как оказался в поселке в 12 километрах от МКАД. — Место здесь неплохое. Рядом с домом лесок, в пяти минутах ходьбы остановка электрички. До вокзала доезжаю за 18 минут. Аэродром, правда, шумит, но уже начинаю привыкать.

— Объявление о продаже этой квартиры я нашел в базе данных на одном из сайтов,— продолжает Вячеслав. — Сначала она стоила $40 тыс. Через какое-то время смотрю снова — уже $35 тыс., потом $33 тыс. Ссылка в объявлении вела на агентство недвижимости «Мольнар». В дальнейшем оно и занималось подготовкой моей сделки.

Когда первый раз приехал на просмотр, квартиру показывал человек, представившийся братом продавца. Состояние, конечно, было запущенное: запах курева, протертый до дыр линолеум… Соседи говорили, что там года полтора жили квартиранты. В принципе, меня это не пугало, ведь деньги на ремонт оставались.

С Виталиком, владельцем квартиры, я познакомился чуть позже, при подписании предварительного договора. Сошлись мы в итоге на $32 300 по курсу. Причитающееся себе вознаграждение взяло агентство, и 26 июня 2017 года договор был подписан и удостоверен в Минском областном агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. В этот же день с помощью другого агентства недвижимости я продал свою минскую квартиру.

Зарегистрировав право собственности на мачулищанскую «однушку», Вячеслав незамедлительно приступил к ремонту: снял линолеум и положил ламинат, заказал натяжные потолки, установил хорошую входную дверь, закупил плинтуса. На новое место купил и новую мебель: диван, шкаф-купе, горку, компьютерный стол. Однако ремонт закончить он так и не успел…

— Это случилось 5 августа, — Вячеслав восстанавливает в памяти детали того дня, когда радость от переезда обернулась шоком. — Я закрутил последний шуруп в горку и пошел в магазин за продуктами. Встретил нашего нового председателя. Он говорит: «Слава, не спеши с ремонтом. Твоей квартирой интересуется прокуратура…»

«Что ты творишь? Что ты мне продал?»

В исковом заявлении прокуратура Минского района ссылается на данные проверки ОБЭП УВД Минского райисполкома, ответы Мачулищанского исполкома, Минского райисполкома и ЖСПК «Мачулищи-2010». В целом вырисовывается такая картина: Виталий, предыдущий собственник квартиры, не состоял на учете нуждающихся в Мачулищанском исполкоме, не утверждался решением Минрайисполкома на включение в состав кооператива и не заключал с ЖСПК договор на строительство квартиры. На основании этих и других фактов прокуратура просит суд признать недействительной регистрацию возникновения права собственности и последующую регистрацию перехода права собственности на Вячеслава Грачева, а также установить факт ничтожности сделки купли-продажи от 26 июня 2017 года и признать недействительной регистрацию договора купли-продажи.

— Я позвонил Виталику, сорвался и наорал на него: «Что ты творишь? Что ты мне продал?» Он в ответ: «Да у меня с документами порядок, да все порешаем». Через пару дней на нервной почве я потерял сознание и сильно ударился головой. Скажу честно, здоровье у меня и так не ахти, а после этой новости я вообще капитально сдал, — Вячеслав показывает свою фотографию, сделанную летом этого года, с которой смотрит будто бы совсем другой человек. — Последнее судебное заседание провел в предобморочном состоянии, мне вызывали скорую помощь. Наверное, из-за стресса у меня начала дергаться левая рука. Я телеоператор, для меня такое функциональное расстройство критично. На пару месяцев лишился работы… Кое-как устроился на новое место. Врачи говорят, надо в больницу. А как на жизнь зарабатывать?

Я постоянно терзаю себя: как так получилось? В чем я виноват, что стал ответчиком по иску? Да ни в чем! Виновато ли сопровождавшее сделку агентство недвижимости? Могло ли оно тщательнее проверить квартиру? Говорят, с документами все было в порядке. Тогда поставим иной вопрос. ОБЭП раскручивал эту историю с конца 2016 года. Уголовное дело в отношении бухгалтера возбудили в январе 2017-го. Почему уже тогда никто не наложил запрет на совершение сделок со спорными квартирами?

Продавец квартиры: «Меня выставляют мошенником»

При подготовке статьи мы связались с Виталием, бывшим собственником злополучной квартиры. Вот что он рассказал:

— Дело против моей мамы, считаю, сфабриковали. А за меня и мою квартиру взялись потому, что я ее сын. Я состоял на учете нуждающихся, но не в поселковом совете, а по месту работы в Минском районе — таких очередников тоже включали в кооператив. Подтверждающие документы и справки имеются, они находятся в ОБЭПе. Дом сдали в конце мая 2015-го, а в июне я вступил в ЖСПК на место одного из выбывших членов. Был заключен договор между мной и кооперативом, перечислялись деньги. За квартиру я отдал в общей сложности $31 тыс. или $32 тыс. Так что от продажи никакой прибыли не поимел. А продавал потому, что планирую расширяться. Квартира покупалась без льготного кредита, никаких ограничений на продажу нет.

Меня сейчас выставляют каким-то мошенником, хотя никаких запретов на отчуждение квартиры не было, что подтвердят и в БРТИ, и в агентстве недвижимости. О том, что подан иск, я узнал уже после продажи. В итоге вместе со мной страдает Вячеслав, успевший вложить деньги еще и в ремонт. Если дело обернется против нас, я, конечно, верну деньги. Но сперва вместе с адвокатом постараюсь доказать, что имел все основания на строительство квартиры.

Агентство недвижимости: на момент сделки квартира была чиста

По просьбе журналистов комментарий предоставил директор УП «Мольнар» Анатолий Звездин:

«Примерно за два месяца до совершения сделки к нам обратился продавец квартиры в г. п. Мачулищи. С ним был заключен договор на оказание риелторских услуг, на основании которого квартира рекламировалась в интернете. Вскоре нашелся покупатель, его устроили условия совершения сделки.

Сделке предшествовала тщательная проверка со стороны УП «Мольнар». По запросам были получены следующие документы:

копия лицевого счета с момента заселения данной квартиры;

выписка для нотариального удостоверения сделки из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ареста и запрещения на отчуждение не было);

справка из нотариальной конторы Минского района об отсутствии арестов и запрещений отчуждения квартиры, а также об отсутствии арестов и запрещений в отношении продавца.

Также по запросу УП «Мольнар» собственник предъявил медицинскую справку о состоянии здоровья из УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология» о том, что он не состоит на учете в вышеуказанном учреждении. На момент совершения сделки в квартире никто не был зарегистрирован, соответственно, согласия третьих лиц на продажу квартиры не требовалось. После анализа всех собранных документов сделка была допущена к совершению. Сделка была совершена, а переход права собственности зарегистрирован надлежащим образом.

Спустя два месяца мы узнали, что в суде Минского района начато судебное разбирательство. Мы консультируем и всячески поддерживаем нашего клиента, посещаем судебные заседания. Полагаю, Вячеслав Грачев, как добросовестный приобретатель, защищен законом. Если сделка все же будет признана недействительной и суд признает случай страховым, включится механизм страхования сделки. Однако давать какие-либо оценки относительно ситуации и прогнозы до вынесения судебного решения, считаю, преждевременно».