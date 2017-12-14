Москва в огне 8 14.12.2017, 10:36

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Фото: @alekseevcy

Крупнейшие пожары в исторических зданиях российской столицы.

Вечером 12 декабря в Москве загорелся находящийся на реставрации Центральный павильон ВДНХ. Площадь пожара составила около 100 кв. м, сообщил РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Москве. Возгорание произошло на строительных лесах.

Здание центрального павильона ВДНХ является памятником истории и культуры государственного значения и объектом культурного наследия федерального значения. В выставочном комплексе отметили, что повреждения павильона отсутствуют. «РБК-Недвижимость» рассказывает о крупнейших пожарах в исторических зданиях Москвы за последние десятилетия.

Манеж. 2004 год

Фото: ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

Самый значительный для исторической части Москвы пожар произошел 14 марта 2004 года, в день выборов президента России. Огонь практически полностью уничтожил историческое здание столичного Манежа. Неповрежденными остались только массивные наружные стены.

Манеж построен в 1817 году по случаю пятилетней годовщины победы России в Отечественной войне 1812 года по проекту Бетанкура, а в 1824–1825 годах фасады были отделаны в стиле ампир Осипом Бове. После пожара в 2004 году здание было перестроено по проекту архитектора Павла Андреева с полным изменением интерьеров и некоторых деталей экстерьера. Выставочные площади при этом значительно увеличились.

Бар «Дягилев». 2008 год

Фото: ТАСС/ Павел Маскин

В феврале 2008 года в центре Москвы произошел крупный пожар в ночном клубе «Дягилев», расположенном на территории сада «Эрмитаж». Площадь пожара составила более 1,5 тыс. кв. м, в результате чего обрушилась кровля и межэтажные перекрытия. По свидетельству очевидцев, пламя поднималось на сотню метров над зданием.

«Дягилев» открылся весной 2006 года. Заведение пользовалось огромным успехом и всегда собирало большое количество посетителей. Именно в этом клубе проходили все самые статусные мероприятия столицы. Бар располагался в здании Щукинской сцены, сооруженной в начале ХХ века на территории сада «Эрмитаж». Еще в XIX веке в саду «Эрмитаж», принадлежавшем московскому купцу В. Я. Щукину, кипела культурная, и в особенности театральная, жизнь.

Доходный дом Третьяковых. 2008 год

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

В 2008 году на Кузнецком Мосту произошел пожар в здании доходного дома братьев Третьяковых. На момент пожара здание находилось на реконструкции — его собирались превратить в торгово-офисный центр. Строению был нанесен значительный ущерб: пострадали стены, частично обрушились перекрытия и крыша.

Здание было возведено в 1892 году архитектором А. С. Каминским по заказу купцов-меценатов — братьев Павла и Сергея Третьяковых. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. В 2011 году в здании закончились реставрационные работы, которыми руководил архитектор Александр Студеникин. При реконструкции были усилены фундаменты, укреплены стены, заменено чердачное перекрытие здания. В интерьерах восстановлены мозаичные полы, дубовые двери, парадная лестница с перилами из натурального мрамора, лепнина потолков.

Павильон «Ветеринария» на ВДНХ. 2011 год

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В августе 2011 года дотла сгорел павильон «Ветеринария» на ВДНХ. Одной из причин тогда назвали нарушение правил пожарной безопасности во время проведения газосварочных работ на крыше. Тушить огонь пришлось водой из фонтанов, так как в гидрантах на территории выставки оказалось недостаточно высокое давление. В результате спасти здание не удалось.

Павильон «Ветеринария» был одним из немногих сохранившихся элементов первоначального ансамбля ВСХВ середины 1930-х годов. До последнего дня павильон демонстрировал не только изящное убранство фасадов в стиле советского классицизма, но и фрагменты подлинных интерьеров, включая росписи плафонов и светильники.

Усадьба Нарышкиных. 2014 год

Фото: parkfili.com

В августе 2014 года огонь серьезно повредил здание усадьбы Нарышкиных в Филевском парке, которое находилось на реконструкции. Площадь пожара составила 600 кв. м, сгорели перекрытия, обрушился купол и кровля. Причиной возгорания объявлена неисправная электропроводка.

Точная дата постройки господского дома неизвестна, однако его архитектура соответствует второй половине XVIII века. На возвышенном месте сначала был выстроен деревянный дом в стиле раннего классицизма, в 20-е годы XIX века парадный двор дополнили флигелями в стиле ампир. Пейзажный парк был сформирован в конце XVIII века.

Завод «Серп и Молот». 2014 год

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

В октябре 2014 года в Москве загорелось здание металлургического завода «Серп и Молот». Возгорание произошло в трехэтажном выселенном здании, площадь пожара составила около 300 кв. м.

Завод «Серп и Молот» основан в 1883 году. Он был одним из старейших и крупнейших заводов в центральной части страны. Завод прекратил свою деятельность в 2011 году. До этого времени на нем производились трубы, металлические листы и ленты, а также изделия из стали.

Усадьба Мейера. 2014 год

Фото: pastvu.com

В ноябре 2014 года загорелся деревянный комплекс зданий усадьбы Карла Мейера в переулке Чернышевского. Огонь полыхал более часа, частично обрушились стены здания и кровля. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м.

Усадьба Карла (Константина) Августовича Мейера построена в конце 1890-х годов. Хозяин дома был владельцем нескольких российско-американских магазинов галош. Торговые постройки располагались центре Москвы — на Кузнецком Мосту, в Камергерском и Газетном переулках. Главный усадебный дом и флигель возводились по проекту Максимилиана Геппенера, русского архитектора немецкого происхождения. В 2008 году флигель усадьбы Мейера стал филиалом музея Есенина в Москве и был украшен барельефом с портретом поэта. Есенин в 1912 году активно посещал кружок, собрания которого проходили в этом доме. В фильме «Служебный роман» Эльдара Рязанова в этом доме живет главный герой — Новосельцев.

Библиотека ИНИОН. 2015 год

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вечером 30 января 2015 года в Москве загорелось здание фундаментальной библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Возгорание произошло на площади около 2 тыс. кв. м, тушение продолжалось более суток. ИНИОН был крупнейшим в стране научным центром в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывалось около 14, 8 млн книг. Пожар уничтожил до 20% библиотечного фонда.

В результате пожара большая часть здания была утрачена, частично обрушилась кровля и левое крыло. Огонь полностью уничтожил главный фасад, который выходит на Нахимовский проспект, надпись на фасаде, лестницу входа, все интерьеры читальных залов, главный вход и лестницу, ведущую на верхний этаж. Интерьеры библиотеки также не уцелели.

Здание ИНИОН построено в 1964–1967 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова и считается одним из крупнейших памятников советского модернизма. Международная организация по защите архитектурного наследия DOCOMOMO-Россия включила здание в список ста самых значимых объектов московской архитектуры ХХ века. Летом 2017 года Москомархитектура согласовала проект восстановления здания библиотеки ИНИОН.

Колокольня Новодевичьего монастыря. 2015 год

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В марте 2015 года загорелась колокольня Новодевичьего монастыря. По данным МЧС, на втором ярусе здания, которое находилось на реконструкции, загорелись строительные леса. Площадь пожара составила до 300 кв. м, однако интерьеры помещений памятника архитектуры пламя не повредило.

Построенная в конце XVII века шестиярусная колокольня Новодевичьего монастыря — вторая по высоте в Москве (72 м) после колокольни Ивана Великого на Соборной площади. Ансамбль монастыря в 2004 году был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества, а в 2010-м весь монастырь был окончательно передан в ведение церкви.