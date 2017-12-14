В Бишкеке пикетировали посольство Беларуси 2 14.12.2017, 10:48

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На митинг собралось около 50 человек.

Общественное объединение «Айкол Ала-Тоо» провело 14 декабря митинг в Бишкеке у здания посольства Беларуси в Кыргызстане, озвучив свое обращение к Александру Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

В своем заявлении представители организации отметили, что представляют интересы пострадавших семей погибших в апрельских событиях 2010 года на главной площади страны в Бишкеке.

«Если вам дорог народ Беларуси, то не пускайте козла в огород. Отдайте Кыргызстану Данияра Усенова - Даниила Урицкого, который должен сидеть пожизненно в тюрьме », - говорится в обращении« Айкол Ала-Тоо ». Митингующие выразили надежду, что Александр Лукашенко услышит их голос.

Никто из представителей посольства Беларуси в Кыргызстане к участникам акции не вышел, но присутствующие оставили на контрольно-пропускном пункте диппредставительства текст обращения. Всего в акции, по данным «Айкол Ала-Тоо», приняли участие около 50 человек.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что гражданин Кыргызстана Данияр Усенов, который в прошлом занимал высокие посты в стране, а в 2010 году возглавлял правительство Кыргызстана, якобы проживает в Беларуси, изменил свои имя и фамилию на Даниила Урицкого.

По данным кыргызской газеты «Вечерний Бишкек», Данияр Усенов (Даниил Урицкий) возглавил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, которой якобы даже предоставлены ряд льгот в покрытии расходов производства сельскохозяйственной и лесного хозяйства, налогам, таможенным пошлинам и другим. Предполагается, что за ней могут стоять структуры сбежавшего экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Судом Кыргызстана Данияр Усенов приговорен к пожизненному заключению в связи с апрельскими событиями 2010 году.