Представитель завода «Маяк» в России признал утечку рутения-106 11 14.12.2017, 10:54

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Облако с радиоактивным изотопом прошло над Беларусью.

Советник генерального директора завода «Маяк» в Челябинской области Юрий Мокров 13 декабря заявил на пресс-конференции в интернете, что завод регулярно обрабатывает рутений-106. Об этом передает «Радыё Свабода».

Однако Мокров настаивал на том, что завод не может быть источником каких-либо крупных протечек. Он отметил, что выбросы завода настолько незначительны, что их «можно видеть только в дымоходе завода».

Представитель атомного предприятия, подозреваемого в том, что в сентябре-октябре оно стало источником радиоактивности над Европой, признал, что объект испускает изотоп.

Российские официальные лица в прошлом месяце сообщили о высоких уровнях рутения-106 в районах, близких к заводу «Маяк». Однако представители завода настаивали, что он не мог быть источником загрязнения, поскольку не добывает изотоп и не проводит какие-либо операции, которые могут привести к его освобождению.

Заявление Мокрова появилась на следующий день после того, как чиновник с российской госкорпорации «Росатом», сказал, что всплеск радиоактивности над Европой мог произойти из-за падения спутника.

В результате возможного выброса радиации под российским Челябинском в сентябре-октябре радиоактивное облака прошло над Браславом и Пинском, но радиационного загрязнения территории Беларуси не произошло. Так журналистам сказали в Белгидромете.

«Росгидромет» сообщил про «экстремально высокое» загрязнение изотопом рутений-106

20 ноября в официальной сводке «Росгидромет» заявил про превышение уровней радиации на всех постах Южного Уралу и фиксацию «экстремально высокого» загрязнения радиоактивным изотопом рутений-106 с 25 сентября по 1 октября, и упомянул, что радиоактивный рутений фиксировал ряд европейских стран.

Превышение фона зафиксировали в поселках под Челябинском, рядом с которыми находится производственное объединение «Маяк», что занимается производством компонентов ядерного оружия, сохранением и переработкой отработанного радиоактивного топлива.

Производственное объединение «Маяк» - федеральное государственное унитарное предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации отработанного ядерного топлива. Оно располагается в городе Озерск Челябинской области России.

В сентябре 1957 году на заводе «Маяк» произошла одна из самых тяжелых ядерных аварий в мире. Взрыв бака с ядерными отходами загрязнил территорию площадью 23 000 квадратных километров и вынудил власти эвакуировать 10 000 жителей из соседних регионов.

Ранее в России не признавали никаких происшествий в связи с фиксированиями радиоактивного рутения европейскими мониторинговых станциями. «Росатом» заявлял, что обстановка в районе российских ядерных объектов нормальная. С чем связаны повышенные уровни радиоактивного вещества, официально ничего не объясняли.

«Гринпис» обратился к российским властям с требованием расследовать возможное происшествие со ссылкой на данные «Росгидромета». Министр общественной безопасности Челябинской области в ответ заявил, что Гидрометцентр не передавал сведений про прыжки радиации.

Французы фиксировали утечку радиации в России или Казахстане

Французские ученые ранее подчеркивали, что если бы аналогичная утечка произошла во Франции, властям пришлось бы эвакуировать людей, живущих на расстоянии нескольких километров от места выброса. Однако о том, что подобные эвакуации в сентябре происходили в России (или соседнем Казахстане), до сих пор неизвестно. Как утверждалось ранее, здоровью людей в Европе утечка не угрожала.