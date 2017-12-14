Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства 2 14.12.2017, 10:59

1,743

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские власти не одобрили проект нового здания консульства Литвы в Гродно.

Литва пока не получила разрешения от белорусских ведомств на строительство нового здания консульства в Гродно, по этой причине правительство перераспределило средства проекта, пишет Delfi.

МИД Литвы пояснил, что не отказывается от проекта в Гродно. "Планы Литвы построить новое здание генконсульства в Гродно, в Республике Беларусь, не меняются. (...) Надеемся, что в ближайшее время завершится процесс согласования технического проекта нового генерального консульства в Гродно, и будут начаты работы подряда", - сообщило BNS министерство.

Ведомство также сообщило, что проект тормозится именно потому, что не удается получить разрешение на строительство. Правительственным постановлением 478 000 евро, которые были предусмотрены на проектировку и строительство здания консульства в Гродно, выделены на ремонт посольства в Москве. В Москву же направлены и средства, не использованные в ремонте посольства Литвы в Риге – 471 000 евро, последние не были использованы в связи с продлением сроков подготовки технических проектов. Также посольству в России достанется и 51 000 евро, не использованная при реконструкции здания МИД (по причине затянувшегося согласования проектов с Департаментом по делам культурного наследия).