Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства

Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства2
- 14.12.2017, 10:59
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Белорусские власти не одобрили проект нового здания консульства Литвы в Гродно.
Литва пока не получила разрешения от белорусских ведомств на строительство нового здания консульства в Гродно, по этой причине правительство перераспределило средства проекта, пишет Delfi.
МИД Литвы пояснил, что не отказывается от проекта в Гродно. "Планы Литвы построить новое здание генконсульства в Гродно, в Республике Беларусь, не меняются. (...) Надеемся, что в ближайшее время завершится процесс согласования технического проекта нового генерального консульства в Гродно, и будут начаты работы подряда", - сообщило BNS министерство.
Ведомство также сообщило, что проект тормозится именно потому, что не удается получить разрешение на строительство. Правительственным постановлением 478 000 евро, которые были предусмотрены на проектировку и строительство здания консульства в Гродно, выделены на ремонт посольства в Москве. В Москву же направлены и средства, не использованные в ремонте посольства Литвы в Риге – 471 000 евро, последние не были использованы в связи с продлением сроков подготовки технических проектов. Также посольству в России достанется и 51 000 евро, не использованная при реконструкции здания МИД (по причине затянувшегося согласования проектов с Департаментом по делам культурного наследия).