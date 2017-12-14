Барановичские таксисты взбунтовались против российской службы заказа «Максим» 6 14.12.2017, 10:58

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Сервис обвиняют в нечестной игре, на кону которой – безопасность пассажиров.

Барановичские таксисты возмущены работой российской службы заказа автотранспорта «Максим». Сервис обвиняют в нечестной игре, на кону которой – безопасность пассажиров, сообщает intex-press.by.

Таксисты считают, что новый игрок на рынке пассажирских перевозок«Максим» ведет нечестную игру: переманивает пассажиров и клиентов, плодит нелегалов и ставит под угрозу безопасность пассажиров. В сервисе «Максим» обвинения в нарушении правил перевозок считают беспочвенными, так как это не служба такси, а «информационный ресурс».

Водители служб такси в Барановичах негодуют: в городе растет число нелегальных извозчиков. В этом таксисты винят новую службу заказа автотранспорта «Максим».

– Когда этот сервис только начинал работать в Барановичах, чуть ли не на каждом автомобиле под «дворником» лежали визитки с приглашением водителей в службу «Максим», активно рекламировалась возможность заказа такси через это приложение. И люди воспринимают «Максим» как службу такси, – рассказывает индивидуальный предприниматель, который работает на одну из городских служб такси. – Но к клиенту через это мобильное приложение нередко приезжает машина, которая к такси не имеет никакого отношения.

Таксисты уверяют: садясь в машину, которая приезжает от службы «Максим», горожане сильно рискуют. Ни медосвидетельствования, ни техосмотра у водителя может не быть, как и страховки на пассажира, которая обязательно есть у пассажира легального такси.

– Я проводил эксперимент. Зарегистрировал на сервисе анкету жены. Сотруднику «Максима» она сказала, что сидит в декрете, опыта работы нет, города не знает, есть только водительское удостоверение и стаж вождения три года. И что вы думаете? Их это не смутило! Сказали, приезжайте, дадим вам код доступа к сервису, – говорит руководитель одной из служб такси города. – Я бы такого водителя никогда на работу не взял!

Сервис без обязательств

Сервис заказа автотранспорта «Максим» пришел в Беларусь из России. Хотя он зарегистрирован в Минской области, работает почему-то только в четырех городах – Бресте, Витебске, Могилеве, а с этого лета и в Барановичах.

Формально это всего лишь информационный ресурс – мобильное приложение или сайт – который «сводит» водителей с пассажирами. У сервиса нет таксопарка, штатных водителей. И теоретически в отношениях «водитель-пассажир», где данный ресурс выступает лишь посредником, каждый должен отвечать за себя. С водителями понятно: когда берут заказ, они должны понимать, что, если нет лицензии, они нарушают закон и будут нести ответственность. Но как быть с пассажирами? Ведь мобильное приложение и сайт прямым текстом предлагают пользователю заказать именно такси. С указанием тарифов, которые к тому же выгоднее, чем у конкурентов.

Что получается? Пассажиры думают, что заказывают обычное такси. Число нелегалов растет, службы такси теряют клиентов и деньги, а город – налоги. Пассажиры ездят с сомнительными водителями на сомнительных машинах, а «Максим» в это время получает свой процент от заказов и не несет никакой ответственности за то, кто перевозит людей и как это делает.

– Они работают недобросовестно и нечестно. Мы платим налоги, страховки, несем ответственность за каждого пассажира, дважды в год проходим техосмотр и платим транспортный налог. А нелегальные таксисты мало того, что не платят ничего, так еще с помощью службы «Максим» и клиентов наших переманивают, – сетует один из таксистов.

Таксисты написали коллективное обращение в Инспекцию министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Барановичи с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Налоговая: мы не против конкуренции, но против нелегалов

По словам Василия Суховерхого, начальника ИМНС по г. Барановичи, проблема нелегалов в городе в последнее время действительно обострилась. Только за последний месяц было выявлено 27 водителей-нелегалов, часть из них своих клиентов находила именно через новый сервис «Максим».

– Работники служб такси жаловались на нечестную конкуренцию, на ценовой демпинг, но нас не интересуют их внутренние разборки, наша задача – предотвратить факты нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок и защитить граждан, которые пользуются услугами нелегальных перевозчиков, не подозревая, какому риску они себя подвергают.

А риск – огромный, подчеркивает Василий Суховерхий. Нелегалы не проходят ежедневный медосмотр. Человек может сесть за руль уставшим, больным, «после вчерашнего» и т.д. А если случится авария, в которой пострадает пассажир, взыскивать компенсацию с водителя придется через суд. В такси же все пассажиры застрахованы.

– Человек должен понимать: если он садится в машину к незарегистрированному перевозчику, он рискует. И этот риск несопоставим с той небольшой экономией, которую предлагают своим клиентам нелегалы, – резюмировал Василий Суховерхий.

«Мы просто оказываем информационные услуги»

В службе «Максим» к обвинениям барановичских таксистов отнеслись спокойно.

– У них появился сильный конкурент, естественно, им это не нравится, – сказал Intex-press человек, представившийся руководителем барановичского подразделения сервиса заказа автотранспорта «Максим». – Я не уполномочен давать какие-либо комментарии на эту тему. Если у вас есть вопросы, пишите запрос, наши юристы вам ответят. Единственное, что могу сказать: мы никого не трудоустраиваем. Это заблуждение всех таксистов. Мы не являемся ни диспетчерской службой, ни таксомоторной организацией. Мы просто оказываем информационные услуги, связываем водителя и пассажира.

Какое продолжение получит эта история, пока не известно. Сотрудники налоговых органов г. Барановичи направили материалы по «Максиму» в ИМНС по Минской области. Там должны дать правовую оценку деятельности сервиса.

К слову, в ряде регионов России деятельность «Максима» запрещена решением суда.