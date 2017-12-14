Гомельские активисты борются за фундаментальные права 14.12.2017, 11:22

Обращение гомельских активистов зарегистрировано в ООН.

Гомельские активисты Объединенной гражданской партии (ОГП) Зинаида Шумилина, Василий Поляков и Владимир Непомнящих получили сообщение из Комитета ООН по правам человека о регистрации их совместной жалобы (дело №3057/2017). В международной инстанции партийцы обжалуют запрет властей на проведение в Гомеле серии пикетов с требованием отставки Лукашенко, виноватого в финансово-валютном кризисе в Беларуси, сообщает gomelspring.org.

Массовые мероприятия ОГПэшники намеревались провести 17 января 2015 года, но Гомельский горисполком не разрешил ни один из заявленных оппозиционерами пикетов. Суд, в котором данное решение было обжаловано, стал на сторону горисполкома. Не удовлетворили жалобу оппозиционеров также ни областной, ни Верховный суды. Генеральная прокуратура также не нашла по делу оснований для опротестования решения суда первой инстанции.

Заявители считают, что государство, а в частности Гомельский горисполком, нарушает фундаментальные права граждан — на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Они также указывают, что в 500-тысячном Гомеле власти определили только несколько отдаленных от центра города мест для проведения пикетов и митингов, а за их проведение нужно еще и заплатить скорой помощи и коммунальным службам.

"Правительство не выполняет международные обязательства по обеспечению гражданских и политических прав, поскольку национальное законодательство о массовых мероприятиях содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. На практике эта ситуация приводит к фактическому табу в стране на свободу мирных собраний и выражения мнения. В ООН заявители просят не только установить нарушения прав, но и добиться приведение законодательства в соответствие с международными обязательствами", — прокомментировал жалобу юрист Леонид Судаленко, защищающий права человека.

По его словам, это уже 246-я жалоба, поданная гражданами Беларуси в Комитет ООН по правам человека начиная с 1992 года, когда белорусы получили право жаловаться на нарушение прав в индивидуальном порядке на международном уровне.