Ученые предложили простое средство продления жизни 2 14.12.2017, 11:25

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Американские эксперты провели ряд исследований.

Простой выход на улицу, например, для похода в продуктовый магазин, способен улучшить здоровье, в то время как привычка безвылазно сидеть дома по несколько дней повышает риск смерти. Результаты исследования, обнаружившего подобную закономерность, опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society (перевод — orthodox.od.ua).

Американские ученые обнаружили, что пожилые люди, которые ежедневно выходят из дома, имеют наименьший риск смерти. И, наоборот, у редко выходящих из дома людей риск смерти оказался повышенным.Исследователями были проанализированы данные о здоровье 3 375 человек возрастом от 70 до 90 лет, собранные за период с 2010 по 2015 год. В зависимости от того, как часто добровольцы выходили из дома, их разделили на три группы. В первую вошли участники, которые покидали свое жилище 6-7 раз в неделю, во вторую – выходившие из дома 2-5 раз в неделю, в третью - менее 1 раза в неделю.

Ученые учли такие факторы как социальное положение испытуемых и наличие сопутствующих недугов. Но обнаруженная ими корреляция оказалась верной при любых обстоятельствах. Пожилые люди, которые часто выходили из дома, демонстрировал более стойкую жизнедеятельность, чем те, кто постоянно сидел дома, независимо от состояния здоровья.

Предыдущие исследования уже демонстрировало: у людей, которые ограничиваются стенами дома, чаще развиваются депрессия, беспокойство и другие психические заболевания.