Cтанислав Шушкевич: Люди науки в Беларуси приближаются к черте бедности 9 14.12.2017, 11:27

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Бюджетные деньги уходят на карательные структуры.

Александр Лукашенко, выступая 13 декабря на II съезде ученых Беларуси, пообещал до конца года подписать указы об увеличении зарплат и обеспечении жильем сотрудников научных организаций, пишет «Завтра твоей страны».

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Станислав Шушкевич не верит, что после этого уровень благосостояния ученых сразу же подскочит.

— Возможно, будет косметическое увеличение, соответствующее обесценению рубля, но во что-то более серьезное я не верю, — говорит профессор. — Государственные деньги пожирают те структуры, которые наводят страх на людей, чтобы они подчинялись этой власти. Надеяться на ощутимое увеличения ассигнований на науку нельзя.

Финансирование исключительно малое

— Сейчас финансирование науки исключительно малое, полпроцента к ВВП означает, что наука будет разрушаться, что уже и происходит, — прогнозирует бывший президент Национальной академии наук Беларуси Александр Войтович.

Деньги, сказал глава государства, будут, когда будет результат.

— Мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Государство выделяет на нужды науки ровно столько, сколько может себе позволить.

На первом съезде ученых в ноябре 2007 года было заявлено о необходимости повышения наукоемкости ВВП до 2020 года до 3%.

— В прошлом году она составляла только 0,5%, — отмечает экс-глава академии. — Теперь в концепции развития науки записано, что уже к 2040 году предстоит повысить этот показатель до 3%.

По словам президента, во всем мире научные организации используют собственные ресурсы, активно привлекают средства предприятий, инвесторов, венчурных фондов. В Беларуси же доля средств организаций на исследования и разработки всего около четверти. С 2007 года она снизилась более чем на 14%.

При наличии мощного бизнеса, мощной экономики была бы и мощная наука, без которой мощная экономика развиваться не может, считает Станислав Шушкевич.

— А нынешняя белорусская экономика не найдет этих денег, им неоткуда взяться, — считает он.

По словам Александра Войтовича, из-за того, что ситуация в науке тяжелая, зарплаты низкие, многие ученые, которые чувствуют, что могут быть конкурентоспособны за границей, стремятся уехать из страны.

— И тут ничего не поделаешь, мир открыт, — констатирует Александр Войтович.

Сейчас среди докторов наук высок процент пенсионного возраста. Среднее поколение, по словам экс-главы академии, «вымыто, потому что в 1990-е годы очень многие ушли». А молодые люди предпочитают защищаться за границей, поскольку это идет только в плюс при поиске рабочего места.

По словам Станислава Шушкевича, в Беларуси еще остались люди, которые живут наукой, есть много хороших научных школ, талантливых людей.

— Жаль, что они живут на уровне, приближающемся к уровню бедности, — сетует эксперт, но в то же время отмечает, что нынешняя ситуация «не намного хуже, чем была все время».