Проезд в общественном транспорте подорожает 15 14.12.2017, 11:58

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Когда и на сколько?

В Минске намерены в очередной раз поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Прогнозируется, что с 1 июля 2018 года стоимость талона в наземном транспорте вырастет до 65 копеек, а жетона в метро — до 70 копеек. Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома, на котором рассматривался проект бюджета на 2018 год. Об этом пишет tut.by.

«Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до Br0,65 за одну поездку в наземном транспорте и Br0,7 — в метро, — отметил Алексей Афанасьев. — Планируемые средства будут направлены на решение задач и достижение целевых показателей по сбалансированному развитию автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса на 2016−2020 годы».

Напомним, в последний раз в Минске стоимость проезда в общественном транспорте поднимали с 1 ноября. Теперь талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 1 ноября вырос до 75 копеек.