Синоптики рассказали о погоде на пятницу 14.12.2017, 12:06

2,212

Мокрый снег и гололедица ожидаются 15 декабря.

В Беларуси завтра, 15 декабря, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем будет от нуля до 5 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.