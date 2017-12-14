Польша подписала исторический контракт на поставку нефти из США 4 14.12.2017, 12:17

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Американская нефть будет обходиться Польше дешевле российской.

Польский нефтяной концерн Grupa Lotos подписал контракт на поставку американской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Гданьске. Соглашение предусматривает, по меньшей мере, пять поставок, которые будут реализованы в 2018 году, сообщает «Польское радио».

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подчеркнул, что Польша покупает нефть по выгодной цене.

«В настоящий момент США являются нашим главным союзником, если говорить о безопасности Польши. С начала нам удалось убедить американцев продавать нам газ по европейским ценам, теперь – нефть. Мы покупаем ее не намного, но все же дешевле, чем у российских или арабских поставщиков», - отметил Кшиштоф Тхужевский.

Министр энергетики заверил, что Польша покупает газ и нефть из США по достаточно приемлемым ценам, которые не повлияют на стоимость энергоносителей внутри страны. По его словам, главная цель предприятия заключается в том, чтобы стимулировать экономическое развитие Польши и не стопорить ее.