Леонид Заико: Требования Лукашенко напоминают четырехугольное колесо 5 14.12.2017, 12:16

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Леонид Заико

Диктатору посоветовали не вмешиваться в науку и экономику.

Выступая на форуме перед учеными, Лукашенко высказал недовольство тем, что некоторые белорусские предприятия не проявляют достаточного интереса к инновациям, а ученые — должной настойчивости при продвижении своих нововведений, пишет zautra.by.

Он считает, что цепочка взаимодействия с предприятиями должна быть такой: ученый изобрел продукт, а институт или Академия наук предлагает его к реализации.

Правильно ли возлагать на руководителя Академии наук такие обязанности? И как вообще научные разработки должны уходить в жизнь?

Заико: Отстаньте от ученых! Не лезьте со своими требованиями, чтобы они вам что-то сделали и внедрили

Экономист Леонид Заико также считает, что задача Академии наук заключается совсем в ином и требовать от ученых внедрения в производство абсолютно глупо.

— Вообще научные достижения не внедряются, они сами захватываются производством, — отмечает экономист. — Все, что достойно, конкурентно забирается и сразу идет в производство. Бизнес благодаря этому зарабатывает миллионы и миллиарды. Посмотрите на того же Иллона Маска, который сделал электромобиль.

Леонид Заико также уверен, что никакой руководитель Академии наук не должен вообще отбирать какие-либо разработки и тем более пытаться их внедрить. Если эти разработки важны и нужны, они и так будут востребованы.

— Если вы сделали автомобильное колесо, которое не накачивается воздухом, то его у вас и так оторвут с руками, — поясняет эксперт. — Если же вы сделали четырехугольное колесо, тогда, конечно, попытайте его внедрить, попробуйте заставить ехать на нем. У нас же как раз этим и занимаются. Проблема белорусской науку в том, что она осталась социалистической, никому не нужной, далекой от реальной науки. И подход к ней государства такой же советский, — считает эксперт.

К тому же экономист напоминает, что есть еще и наука теоретическая, которая не ориентирована на конкретный результат, и требовать от нее практической отдачи бесполезно.

— Вообще разговор Лукашенко с учеными мне напоминает ситуацию с профессором Курчатовым. Когда Курчатов работал по проблеме ядерного ядра, к нему постоянно приходили разные комиссии — из министерства, из обкома партии, из других организаций. Его руководитель Иоффе даже попросил Курчатова, чтобы тот закрыл лабораторию, а сам взял отпуск и не показывался на глаза. Все эти проверяющие спрашивали: «А чем у вас занимается профессор Курчатов? Атомным ядром?

Покажите нам это атомное ядро и что он там сделал?», — рассказывает Леонид Заико.

Именно поэтому экономист советует руководителям дать ученым возможность заниматься наукой и не лезть в их работу, требуя каких-то результатов и внедрений.

— Вообще наука, по моему мнению, это удовлетворение любопытства за счет государства. И все! И отстаньте от ученых! Отстаньте! Не лезьте со своими требованиями, чтобы они вам что-то сделали и куда-то внедрили, — просит экономист. — 40 лет эту проблему обсуждаем в Беларуси и все равно так ничего не поняли.

Академик Войтович: Академия не в состоянии продвигать продукт — да и никто в мире так не делает

По мнению академика Александра Войтовича, абсолютно неверным будет возлагать продвижение научных разработок на Академию и ее руководителя.

— Во-первых, руководитель Академии наук не обладает для этого ни должными знаниями, ни навыками, ни практикой. Он совершенно не в состоянии делать эту работу. Для этого надо знать как минимум конъюнктуру во всем мире, — поясняет академик. — Да и никто в мире такого не делает.

По словам Александра Войтовича, мировые подходы в этом вопросе давно определены и выдумывать свои оригинальные нет никакого резона.

— Во всем мире так: фирмы отслеживают мировой рынок и принимают решения, как обновлять свою продукцию. Они решают, какие нововведения вводить, как это будет потом согласовываться с требованиями рынка, где это придется предлагать и каков процент вероятности, что это будет успех, — поясняет академик.

Ничего этого Академия делать не в состоянии.

— У нее нет для этого ни возможности, ни кадров, ни информации. Да и не может быть. Это не ее задача.