Как белорус построил дом из песка и глины за $1000 12 14.12.2017, 12:26

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Общая же площадь дома — около 45 квадратных метров.

Евгений Раевский из Мозыря решил переехать в деревню и построить себе дом из экологически чистых материалов, причем почти необработанных. На все про все ушло не более тысячи долларов, пишет nn.by.

Секретами строительства он делится в социальных сетях, в том числе ведет видеоблог на ютубе.

Евгений убежден, что надо строить такие дома, в которых не только удобно и уютно жить, а какие должны обеспечить человеку естественные условия проживания.

Поэтому он пришел к идее строить дома из материалов, которые находятся рядом. Основными для его дома строительными материалами стали песок, глина, вода, солома и бревна.

Больше всего времени ушло на возведение наружных стен из песка, глины и соломы — несколько месяцев. Чуть быстрее были построены внутренние перегородки из поленьев и глины. Вся конструкция держится на деревянном каркасе.

В доме есть все необходимое для жизни, в том числе кухня, небольшая печь-мазанка и кровать рядом с ней. Общая же площадь дома — около 45 квадратных метров.

«Полноценного электричества в доме нет, — говорит Евгений. — Просто от соседа провел удлинитель, чтобы была возможность запитать ноутбук. Планирую в ближайшее время оформлять дом и подключаться к ЛЭП».

Небольшие округлые оконца, а также наличие травы на крыше, делают дом похожим на жилища хоббитов.

Большое окно имеется также в центре крыши.

На первый взгляд дом может показаться холодным и не приспособленным для жизни зимой. «Между тем, хотя теоретически пол и холодный, этого совсем не ощущается: на грунт уложен слой кирпича, а на него — дубовые поленья толщиной 12 см», — рассказал хозяин дома.

Недавно Евгений покрасил свой экодом в белый цвет, что не понравилось некоторым его подписчикам. Теперь, когда выпал снег, парень поделился новыми фотографиями и написал:

«Мне очень много писали: «Зачем ты дом в белый цвет покрасил? Песочный цвет был лучше». Я сам не знал толком, зачем его покрасил в белый цвет, просто вот захотелось».

С наступлением зимы возник и вопрос создания комфортной температуры в жилище. Потолок Евгений утеплил опилками (слой толщиной 20—30 см). А вот со стенами проблема решилась следующим образом:

«С востока, севера и запада в доме находятся помещения, которые на зиму закрываются, жилой в доме остается только центральная комната с печью. Сейчас на улице 0…-2, температура в доме поддерживается на уровне 20 градусов. Когда топлю печь, то температура поднимается до 22—23 градусов», — рассказывает Евгений Раевский.

Провести зиму парень планирует в своем «природном» доме, а на следующий год уже запланировано строительство дома по такой же технологии на соседнем участке.