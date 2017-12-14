Суд отказал патриоту Кременцкому в компенсации со стороны КГБ 1 14.12.2017, 12:23

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Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Активист обжалует решение районного суда.

Фигурант «дела патриотов» Дмитрий Кременецкий требовал от государства 10 тысяч рублей - примерно по тысяче рублей за каждый день несвободы.

Суд Московского района Минска вынес решение по делу Дмитрия Кременецкого 14 декабря. Перед этим состоялись три судебных заседания, передает «Радыё Свабода».

Во время разбирательства представитель КГБ заявил, что признавать право Кременецкого на компенсацию должен Следственный комитет, которому было передано дело «Белого легиона».

По мнению представителя Дмитрия Кременецкого Марии Колесовой-Гудилиной, признавать право Кременецкого на компенсацию морального вреда должен именно КГБ, поскольку закрывал дело в отношении него этот орган, а не Следственный комитет (это произошло еще 2 июня).

Ранее Кременецкий получил от Следственного комитета сообщение о том, что ответ о возможности компенсации он должен получить в КГБ.

14 декабря судья Анципчук объявила решение, согласно которому содержание Дмитрия Кременецкого под стражей признано правомочным, а его иск с требованием компенсации морального вреда отклонен. Всего под стражей Дмитрий Кременецкий провел 9,5 суток. Он собирается обжаловать решение районного суда.

Дмитрий Кременецкий подал иск о компенсации причиненного ему морального вреда еще в августе, пока это единственный фигурант «дела патриотов», который пытается получить компенсацию от государства.

Активист «Молодого Фронта» Дмитрий Кременецкий был задержан 23 марта и провел за решеткой в СИЗО на улице Володарского 9,5 суток. В «деле патриотов» он находился в статусе подозреваемого, обвинения Кременецкому предъявлены не были.