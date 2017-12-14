Путин: Это будет самовыдвижение 5 14.12.2017, 12:36

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Правитель РФ рассказал, как пойдет на «выборы».

Президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах президента в 2018 году как самовыдвиженец.

«Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — заявил президент РФ в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на российских федеральных каналах, сообщает rbc.ru.

Президент РФ не ответил на вопрос о том, кто будет назначен начальником его предвыборного штаба. «Окончательного решения нет», — сказал Путин. По его словам, пока что в администрации президента не могут прийти «к единому решению». Несмотря на то, что должность начальника штаба «техническая, конечно», Путин сообщил, что «хотел бы чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искреннее поддерживают [нынешнюю] политику».

Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок 6 декабря на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако тогда он не уточнил, как именно будет выдвигаться.