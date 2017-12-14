Техосмотр: Водители придумали «хитрость» против ГАИ

Техосмотр: Водители придумали «хитрость» против ГАИ16
- 14.12.2017, 12:44
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Базы техосмотра у ГАИ по-прежнему нет и белорусские автомобилисты этим пользуются.
Уже не первый год идут разговоры о том, чтобы обеспечить ГАИ доступ к базе «Белтехосмотра», что облегчило бы процесс выявления нарушителей, однако этого до сих пор не сделали. В том числе и поэтому автовладельцы иногда идут на хитрость и говорят инспектору, что забыли дома сертификат. Поскольку за техосмотр предусмотрена повторность, то многие «забывают» еще и талон к водительскому удостоверению. Как известно, за забытые документы предусмотрена другая ответственность, пишет abw.by.
Но в рейдах ГАИ, направленных на выявление нарушений сроков прохождения ТО, иногда могут работать и сотрудники УП «Белтехосмотр». У них имеется доступ к базе, автомобили «пробиваются» по госномеру, даже если документы «забыты». Причем база эта работает в онлайн-режиме, каждый автомобиль, выехавший за пределы диагностической станции, попадает в нее почти мгновенно.
Напомним, что до конца месяца ГАИ усилила контроль за транспортом в целях профилактики ДТП по причине ненадлежащего технического состояния автомобилей и прочей техники.