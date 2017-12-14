Избитый ученик спецучилища: Сбежали, чтобы пожаловаться в МВД на наше руководство 6 14.12.2017, 13:03

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Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

Андрей с больничной койки рассказывает, как его избивали сотрудники спецучилища.

26 ноября шестеро воспитанников сбежали из могилевского спеучилища закрытого типа №2. Их задержали через три часа, а еще через день один из беглецов, Андрей, оказался в больнице со сломанным позвоночником. Еврорадио поговорило с парнем о том как, по его словам, его избивали.

- Что стало причиной бегства?

- То, что всe запретили, над нами издевались, мы не хотели больше там находиться. И сейчас могу повторить то же: мы не хотим там находиться. Мне сказали, что в четверг или в пятницу меня выпишут и отправят обратно в СПТУ, но я туда не хочу.

- У вас был какой-то план — убежали вы, и что дальше думали делать?

- А дальше мы просто хотели написать письмо в МВД. Потому что отправить письмо из училища с жалобой на руководство этого училища невозможно — оно просто никуда не дойдeт. Там же всe читают! Я матери отправил письмо 23 ноября, а по надписям, отправлено оно было только 29 числа.

- Минобразования заявило, что свою травму вы получили, когда прыгали через забор во время бегства. Действительно было именно так?

- Нет, на самом деле, это не так. Если бы сломал себе позвонок, свалившись с забора, я с такой травмой не смог бы ходить, не мог бы от милиции убегать. А так, я же ещe сколько времени от милиции убегал! А вот на следующий день, после того, как меня избили, я ходить не мог — ногу за собой волочил.

- А вас действительно так жестоко били?

- Нас поймали и привезли обратно в СПТУ № 2. По отдельности заводили в отдельную комнату, где нет видеокамер. Избивали меня три человека. Когда я зашёл в ту комнату, два раза ударили по спине, и я упал на пол. Дальше меня уже били ногами: Боровиков бил меня в голову, а Линцевич и Борейко били по всему телу.

- Били за то, что сбежали?

Андрей: Когда избивали, то требовали, чтобы сказал, что был организатором побега. Я сказал, что ничего не знаю и что говорить ничего не буду. А когда меня отправляли в больницу, то Казимирыч сказал: "Это для вас ещё только начало".

- Часто ли у учеников случались конфликты с сотрудниками администрации?

- Там постоянные конфликты. Прежде всего потому, что там запрещают всё, что возможно, хотя не должны запрещать. Даже письма периодически запрещают отправлять. Могут ни за что бить. Меня раз избили шнуром за то, что просто сидел в конце цеха, хотя я не учусь на производстве...

- В комментариях по поводу всего, что с вами случилось, иногда пишут, что, мол, и правильно эти зеки получили...

- Эти люди просто не были на нашем месте. Попали бы они сюда, почувствовали бы, как нам тяжело. Нас же направили сюда, чтобы мы исправились. Но в таком месте, с таким отношением к нам администрации исправиться невозможно.

- Неужели ученики ни разу сами не провоцировали сотрудников администрации, не "ставили их на место"?

- Зачем нам это? Мы же сюда приехали не их ставить на место, а для того, чтобы овладеть профессией, понять, что были виноваты, признать свои ошибки. Но после того, что случилось, возвращаться туда не хочется. Думаю, это же скажут все ребята, которые там находятся.

- Чем, на твой взгляд, закончится эта история?

- Тем, что этих накажут, а нас оставят в СПТУ и ещё добавят срок. Думаю, что в самом училище станет после всего ещё более строго.

В отношении директора спеучилища закрытого типа №2 и его заместителя Следственный комитет возбудил уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.