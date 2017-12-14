Bank of America назвал главного «черного лебедя» для России в 2018 году 14.12.2017, 13:17

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Опубликован доклад под названием «Лебединое озеро – 2018».

Вероятность расширения санкций США на российский суверенный долг низкая, однако этот фактор остается главным просчитываемым риском в 2018 году, говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро в 2018 году» (перевод – РБК).

Если новые санкции все-таки станут «черным лебедем» (этот термин введен американским экономистом Нассимом Талебом и используется при описании труднопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия), то их влияние все равно будет относительно ограниченным, рассчитали в Bank of America (BofA). На нерезидентов в целом приходится чуть более $51 млрд на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд).

С внешним долгом может помочь ЦБ. В конце 2014 года на фоне оттока капитала и ослабления рубля регулятор уже вводил новый инструмент — сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в $50 млрд. Это помогло российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка $7 млрд. Месяц назад банки полностью погасили возникшие тогда долги, и ЦБ может «с легкостью» возобновить такую практику в случае расширения санкций на внешний долг России, тем самым повысив его привлекательность для местных банков, считает BofA.

Что касается рынка ОФЗ, то банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 трлн руб., которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку (по прогнозу BofA, она составит 8% на конец года).

Если сценарий «черного лебедя» все же реализуется, рубль станет основным активом, который «заплатит за все», сказал журналистам на презентации доклада главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Хотя если политическое давление не будет сопровождаться падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, отметил аналитик.

В основном сценарии BofA, который не предусматривает расширение санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 руб. при нефти по $55.

Расширение западных санкций будет волновать рынок примерно до января, полагают аналитики, когда Минфин США должен будет представить Конгрессу отчет о последствиях введения новых ограничений. Именно в рамках него и рассматривается запрет на вложения в российские госбумаги резидентам США. Включение в доклад не означает, что эти санкции будут введены.

ЦБ ранее сообщил, что в случае введения таких санкций и распродаж ОФЗ «эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера». «На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной», — подчеркивал регулятор. ЦБ также проводил стресс-тесты на случай расширения санкций.

Сценарий с санкциями — не базовый, подчеркнул Осаковский. Ожидание санкций может даже стать «позитивным триггером» для рынка, когда инвесторы поймут, что ужесточения не будет, сказал он. «Большая тема» для рынка — выборы, но неясности с их итогами нет, по-другому дела обстоят с переназначением правительства, которое также может стать «большим триггером» в ту или иную сторону (в зависимости от того, кто возглавит кабинет), добавил Осаковский.