Изменения для водителей: что будет в новых законах 3 14.12.2017, 13:23

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Приняты изменения в Кодекс об административных нарушениях.

Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение. Об этом сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович, передает БелТА.

Такая норма предусмотрена поправками в Кодекс об административных нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Законопроект принят сегодня во втором чтении, в процессе подготовки к которому в нем и появились нормы о бесправниках.

«В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу», — проинформировал депутат.

Речь идет о статье 18.19 КоАП. На данный момент санкция статьи на первый раз предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин, повторно в течение года — от 20 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 23 рубля).

Согласно внесенному в парламент законопроекту, предлагалось не лишать прав за повторное в течение года превышение скорости. Однако в процессе подготовки ко второму чтению от депутатов и МВД поступили предложения о сохранении в КоАП этой нормы, и они были учтены.

Напомним, МВД инициировало общественное обсуждение административного законодательства в сторону либерализации ответственности за незначительные правонарушения.