Белорусский рубль не ждет ничего хорошего 14.12.2017, 13:34

В 2018 году притока валюты в Беларусь от предприятий и населения не будет.

В сентябре-октябре 2017 года поступление валюты из-за рубежа нефинансовых организаций и домашних хозяйств впервые за два года оказалось меньше их платежей за границу, что не сулит курсу белорусского рубля ничего хорошего, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

В последние годы поступления валюты в Беларусь от внешней торговли, доходов, трансфертов и иных поступлений нефинансовых организаций и домашних хозяйств из-за рубежа превышали платежи по данным статьям, однако в 2018 году ситуация станет противоположной. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные Национального банка РБ о динамике поступлений по указанным статьям за два последних года.

Торговля услугами не компенсирует провал торговли товарами

В 2016 году поступления валюты в страну по указанным статьям намного превышали платежи, и составляли 29,62 млрд. USD против платежей в размере 27,59 млрд. USD. То есть, в чистом выражении страна получила около 2 млрд. USD. Неплохо. Но в 2017 году ситуация ухудшилась: поступления за январь-октябрь составили 28,98 млрд. USD, а платежи – 27,58 млрд. USD. Таким образом, сальдо составило 1,4 млрд. USD, причем за оставшиеся два месяца оно, похоже, не вырастет, а снизится, так как в сентябре платежи впервые за 2 года превысили выплаты (диаграмма 1), а в целом за сентябрь-октябрь отток валюты из страны составил 106,7 млн. USD. То есть, формируется новая тенденция.

Данное явление вызвано увеличением импорта более быстрыми темпами, чем экспорта, что привело к росту чистых выплат по внешней торговле товарами (диаграмма 2). А это также имеет простое объяснение: скорее всего, причиной стал начавшийся кредитный бум, который привел к росту спроса на импорт как со стороны населения, так и предприятий.

Можно ожидать в 2018 году, что ситуация с поступлениями от внешней торговли товарами будет примерно напоминать положение в сентябре-октябре 2017 года, то есть платежи будут превышать поступления в среднем на 50 млн. USD в месяц. За год это составит примерно 0,6 млрд. USD. И это как минимум, потому что объем выдачи кредитов растет, что будет подталкивать платежи вверх. С другой стороны, не следует забывать, что у нас установлен относительно рыночный механизм формирования курса рубля, то есть рост платежей будет приводить к снижению курса белорусского рубля, а это окажет понижательное воздействие на темпы роста импорта.

Потери валюты по внешней торговле товарами отчасти может компенсировать внешняя торговля услугами, которая обеспечивает основной приток валюты в страну в чистом выражении. По итогам 2016 года поступления валюты по данной статье составили 5,79 млрд. USD, превысив платежи примерно на 3 млрд. USD. В 2017 году ситуация улучшилась (диаграмма 3): поступления за десять месяцев достигли 5,77 млрд. USD, что оказалось больше платежей на те же 3 млрд. USD. То есть по итогам целого года можно ожидать чистых поступлений валюты по данной статье в объеме 3,6 млрд. USD.

Возможно, наблюдаемое улучшение внешней торговли услугами связано с урегулированием конфликта между РБ и РФ по поводу цен на транспортировку российского газа через РБ. То есть, оно уже произошло. Но данное повышение в последние месяцы не компенсирует рост потерь по торговле товарами.

Ситуация во внешней торговле услугами может улучшиться в связи с планами превращения РБ в IT-страну и принятием соответствующего декрета. Это должно привести к росту экспорта IT-продукции. В какой степени это произойдет пока сказать сложно, но вряд ли рост услуг будет настолько быстрым, чтобы компенсировать потери по экспорту товаров.

Иностранные инвесторы забирают дивиденды

Если в сфере услуг ситуация благополучная, то этого нельзя сказать в отношении поступлений из-за рубежа от доходов нефинансовых предприятий и домашних хозяйств. За январь-октябрь 2017 года платежи по данной статье за рубеж достигли 810,1 млн. USD, что превысило сумму полученных доходов на 630,1 млн. USD. В 2016 году дела обстояли примерно так же: выплаты за год равнялись 969,1 млн. USD, что оказалось на 805,9 млн. USD больше поступлений.

Поступления доходов в Беларусь осуществляются примерно постоянными темпами, тогда как величина платежей значительно меняется в течение года (диаграмма 4). Так, в 2016 году пик выплат пришелся на апрель-май, а в 2017 году – на июнь-июль, что связано со сроками выплат дивидендов иностранным собственникам белорусских компаний по итогам предыдущего года. Это плата за иностранные инвестиции, которая постоянно растет.

На выплату дивидендов иностранным собственникам белорусские предприятия с иностранными инвестициями отправляют обычно только часть своей прибыли, а оставшуюся инвестируют в развитие. Это означает, что существует потенциальная опасность резкого увеличения выплат за рубеж в том случае, если инвесторы захотят увеличить долю выводимой из страны прибыли. Но вероятность такого события невелика, так как они заинтересованы в своих белорусских предприятиях, которые приносят стабильный доход. На то, что инвесторы снизят объемы получаемых дивидендов, тоже рассчитывать вряд ли стоит, так как особых условий для расширения бизнеса в РБ сейчас нет.

Неважно обстоят дела и с трансфертами и иными доходами, получаемыми белорусскими предприятиями и домашними хозяйствами (диаграмма 5). По итогам января-октября 2017 года платежи по данной статье за рубеж достигли 469,3 млн. USD и превысили полученные доходы на 35,7 млн. USD. При этом в 2016 году доходы по данной статье были выше выплат на 105 млн. USD. То есть и тут в 2017 году наблюдается ухудшение, которое, судя по динамике, имеет шансы продолжится и в 2018 году.

Таким образом, надежд на то, что поступления валюты по указанным выше статьям в 2018 году не уйдут в отрицательную область, мало, хотя ситуация с IT является неопределенной. Правительство РБ, правда, ничего подобного не планирует, возможно, не учитывая ухудшения ситуации за последние пару месяцев. Конечно, не исключено, что это ухудшение носит случайный характер, но рост объемов кредитования является объективным фактором, который будет неумолимо приводить к подъему импорта. А ведь мы еще не учли влияние на импорт ожидаемого подъема заработной платы… Поэтому можно считать, что приток валюты в Беларусь по указанным статьям, наблюдавшийся в последние годы, в 2018 году сменится оттоком.