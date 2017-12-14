Брестский чулочный комбинат выпустил «новогодние носки» в банке 8 14.12.2017, 13:59

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На праздничных носках изображен символ 2018 года - собака.

Очередную коллекцию подарочных носков предприятие выпустило с изображением символа 2018 года - собакой, пишет vb.by.

Отдельно «запакованы» в жестяную упаковку мужские носки, отдельно - женские. Отличие между ними заключаются не только в размере, но и во внешнем виде: для мужчин - более темные носки, а для женщин - светлые. Также они различаются рисунком. Новая праздничная серия подарочных носков уже в продаже в фирменных магазинах. Баночка с мужской парой стоит 2.99р. а с женской - 2.49 р. Серия подарочных банок к Новому году выпущена ограниченным количеством в 16 тысяч штук.