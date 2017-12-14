Ярослав Качиньский: Поляки показали, что связаны со свободой 1 14.12.2017, 14:14

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Ярослав Качиньский

В Варшаве прошли памятные мероприятия в честь годовщины начала военного положения в Польше.

На Площади Трех крестов в Варшаве прошло памятное мероприятие, в ходе которого были прочитаны имена жертв военного положения, сообщает «Польское радио».

«Тридцать шесть лет назад, во время военного положения, поляки показали, что они глубоко связаны со свободой и своими правами и что они готовы за них сражаться», - заявил в годовщину введения военного положения в Польше глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

На Площади Трех крестов в Варшаве прошло памятное мероприятие, в ходе которого отзвучал гимн Польши, а также были прочитаны имена жертв военного положения.

В своей речи, Ярослав Качиньский отметил, что коммунизм в Польше начался с оккупации после 1945 года. По его словам, это была «более мягкая» оккупация, чем фашистская, однако, она принесла много жертв и жестокости.

«Польша была изменена, разрушена, измельчена», - сказал глава правящей партии. Он отметил, что в 1980-х годах поляки сказали «нет» коммунизму путем создания «Солидарности» – по словам Качиньского – одного из двух крупнейших социальных движений в мировой истории, которое стремилось к свободе, равенству и справедливости.

Ярослав Качиньский отметил, что в ходе военного положения «Солидарность» подвергалась самым разным методам давления. «Коммунистическая маска, наконец, была окончательно сорвана, оказалось, что эту систему можно поддерживать только с помощью танков на улицах города, огнестрельного оружия и толп полицейских», - сказал он.

В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года коммунистические власти ввели военное положение в Польше. Его цель заключалась в ликвидации социальных протестов и прекращении демократических процессов, начатых в августе 1980 года. Военное положение длилось до 22 июля 1983 года. За это время погибло около 100 человек. Более 10 тыс. человек были интернированы, некоторые – более одного раза.