«Светлые головы» придумали нововведение для учителей 8 Анна Северинец

14.12.2017, 14:22

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Анна Северинец

Фото: Facebook

Городские учителя должны теперь должны ездить с «десантом» по сельским школам.

Придумали нововведение. Учителя, которые готовят олимпиадников, теперь должны с какой-то периодичностью ездить по школам района и проводить там занятия для тамошних одаренных детей.

Вот меня удивляют эти светлые головы, в которые приходят такие идеи. Тут даже не в конкретной идее - тут в подходе дело. Как улучшить результаты района в олимпиадном движении? Правильно! Заставить учителей, у которых хотя бы что-то в этом направлении получается, в свободное от уроков время за копейки ездить своим ходом с неудобным расписанием на редких автобусах по деревням и готовить олимпиадников за сорок пять минут. Неужели не очевидно, что учителя, осчастливленные такой распрекрасной перспективой, начнут работать еще лучше, еще краше, еще веселее - с чужими детьми?

Олимпиадник - это ж ведь особенный ребенок. Их нельзя готовить конвейером, да еще и за сорок пять минут. Олимпиадников растят годами. Не в каждом классе даже такой сидит - чтобы именно по твоему предмету.

Ко мне иной раз приходят присланные другими педагогами дети - готовиться к олимпиаде. Их учителя думают, что они олимпиадники. Дети всегда хорошие, старательные, глазки осмысленные, и вроде как суффикс формообразовательный от словообразовательного отличают, то есть что-то вроде блестит, но они же, боже мой, ни «Белый клык» не читали, ни «Человек-амфибия», да что там, они ВООБЩЕ не читают сверх программы, и с удивлением смотрят на меня, когда я спрашиваю, а что они вообще вот вечером будут читать. Как что? Да ничего. Выясняю предпочтения, даю список книг, которые прочесть. Неделя проходит. Один прочел три страницы, другой - пять. Что такое, спрашиваю. А с телефона неудобно. А что, книжку взять негде? Так вот негде! Какие у вас дома, спрашиваю, книги есть? НИКАКИХ!

Библиотека у вас там есть? Закрыли. В нашу районную? Записаны, но некогда сходить, опоздаем на автобус. Несу им книжки свои, из домашней библиотеки. А что делать? Общее развитие - на нуле. Мыслительные операции - только если простейшие. Чуть в сторону «спишите и вставьте буквы» - ступор. А это ж не за сорок пять минут вырабатывается. Это же годами, люди милые, годами, ежедневно, в семье, за разговорами со взрослыми, за книгами, блин, за ежедневным чтением!!!

Фигня, что нынешние кандидаты в олимпиадники уже не знают, что такое кибитка и пушистые бразды. Это цветочки. Они не знают, что такое "привилегия". «Прецедент» - вообще из области непознаваемого. Не понимают, где ошибка в предложении «как с курицы вода».

Боже мой, боже мой. «Вы же такой специалист ,Анна Константиновна, неужели у вас не получится?» - Нет! У меня не получится!

Можно, конечно, отвоевать право не принимать анализы кала в школе. Можно отбиться от подписки. Все это можно. Но до тех пор, пока образованием на любых уровнях управляют такие светлые головы, которые почему-то не понимают причин, следствий, взаимосвязей и логических цепочек в мыслительной деятельности человеческого мозга, блин - не будет, не будет никакого толку.

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