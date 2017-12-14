Белорусский шляхтич: Мой сын взял фамилию, которую носила наша семья 400 лет назад 8 14.12.2017, 14:36

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Минчанин составил свою родословную до ХVII века.

«Пять лет работы, выходные, проведенные в архивах, бессонные ночи за сортированием информации, сотни звонков и писем. Результат титанической работы - генеалогическое дерево на 12 колен и книга «История рода Шипилло - Щипилло», - пишет kp.by.

«Александр Николаевич собрал всю информацию о своих предках и однофамильцах, которую ему удалось найти.

- Я не историк, никогда не писал исследовательских работ. По образованию - инженер-механик, - широко улыбается собеседник. Это человек с удивительной судьбой: в детстве он со своим братом-близнецом ходил в детский сад, где по фантастической случайности собралось 11 пар близнецов! А через 30 лет Александр Щепило собрал на встречу повзрослевших близнецов, разыскал и воспитателей.

- Найти всех было нелегко, но все получилось. Жена после этого сказала, что я не успокоюсь – найду себе еще какую-нибудь работу. И была права, - смеется минчанин.

Мы сидим в его рабочем кабинете. Александр Щепило ведущий специалист в главном хозяйственном управлении Управления делами президента Республики Беларусь. На стене - портрет семьи Александра Николаевича в средневековом антураже, на пальце собеседника поблескивает кольцо с фамильным гербом. Все это - подарки жены и детей, которые поддерживают его увлечение.

- Все началось примерно семь-восемь лет назад, когда дочь Дарья пришла из школы с домашним заданием: составить генеалогическое дерево. Мы с женой задумались: оказалось, что никто из нас ничего не знает о своих предках. О маме и папе знаем, о бабушке, дедушке тоже, но и то не в полном объеме.

На тот момент у Александра Николаевича уже не было бабушек и дедушек - расспросить практически некого.

- Я знал, что деревня, откуда родом мои предки, называлась Щепило, знал, что мы не из простых - об этом часто говорила бабушка. Первым делом я пошел в картографическое общество, спросил, где находилась эта деревня. Специалист нашла мне карту, сделала выписку из документов. Много информации взял в интернете: например, список дворянских родов - так я выяснил, что мой род принадлежит к древним дворянским.

«Дедушку репрессировали и отправили в лагерь в Мордовии»

Затем Александр Николаевич пошел в Национальный исторический архив. Ему объяснили, с чего начинать, как работать с документами.

- Изучал документы церковных приходов, архивы из загсов, записи о судебных тяжбах. Документы были написаны от руки, многие составлены на польском - разобраться было нелегко. На исследование на день можно заказать пять дел. Я мог сидеть 4 часа, а мог 15 минут - дела бывали разные по объему. Надо перелистать каждый листик. Хорошо, если это алфавитный список - тогда можно быстро просмотреть, есть ли нужная фамилия. Бывало, что в архиве проводил по два-три дня в неделю. Я искал не только в Беларуси: давал запросы в Санкт-Петербург, Москву, обращался в архивы Польши и Литвы - там моих предков не было, - вспоминает собеседник.

В первые месяцы работы Александр Николаевич узнал, что его дед был репрессирован. До этого в его семье об этом никто не говорил.

- Дедушку отправили в лагерь. Его не расстреляли - пропал в Мордовии. Оттуда мне выслали уголовную карточку, в которой сказано, что он был осужден в 1932, и в 1933 был освобожден. Больше никаких сведений найти не удалось. У бабушки осталось 7 детей на руках, замуж больше не вышла. Детям про деда она так сказала: ваш батька не умер - он живой.

Александр Николаевич рассказывает, что в роду было немало тех, кто получил образование, заботился о семье.

- Военных было очень много - сохранилась информация, что один из моих предков в ХVII веке был защитником Смоленска. Находил военных медиков, учителей, даже целые учительские династии! Но большинство предков были крестьянами.

Александру Николаевичу удалось найти упоминания о еще одном ярком представителе семейной династии: один из Щепил был декабристом, командиром роты Черниговского полка, поручиком. Он похоронен в одной могиле с одним из предводителей движения Муравьевым-Апостолом.

В будущем одному из представителей Щепило это упоминание помогло - его дело было прекращено в 1937 году после того, как следователь узнал, что родственник этого человека был декабристом.

«Сын поменял фамилию - восстановил историческую справедливость»

Всю ценную информацию минчанин записывал или распечатывал, израсходовал пять упаковок бумаги по 500 листов.

- Кто-то замуж выходил под фамилией Щепило, кто-то был свидетелем при рождении ребенка - я это все записывал. Очень помогала жена, Жанна Щепило, морально поддерживала. Я мог уехать на целый день, но она не задавала никаких вопросов, не возмущалась. Мы и ее семью искали в архиве, но ничего не нашли, только деревню, так что мне еще очень повезло.

Александр Николаевич искал своих однофамильцев в соцсетях, расспрашивал их о родственниках.

- Пишу своим однофамильцам на Украину: что вы знаете о своих предках? Говорят, что знают, где жили родители, а откуда приехали, где родились, даже не интересовались. На мои письма реагировали по-разному: кто-то был в шоке, кто-то спрашивал, не родня ли мы, а иногда натыкался на тех, кто тоже занимается изучением своей родословной.

В процессе поисков Александр Щепило выяснил, что изначально у рода была двойная фамилия: Полесские-Щепилло. Этим открытием первым делом поделился с семьей.

- Как-то сын Кирилл пришел ко мне и сказал, что хочет поменять фамилию. Я удивился, спросил, на какую. Сын ответил, что у него одна фамилия: Полесский-Щепилло. Поменять удалось быстро и без проблем: в заявлении в загсе написал «прошу восстановить историческую справедливость», предоставил нужные документы. Через месяц у сына была уже новая фамилия в паспорте.

Книга Александра Щепило вышла в 2014 году, сейчас он готовит вторую часть, в которой исследует происхождение фамилии.

- Я понял, что обижаю женщин - нет понятия «женщина» в родословной, чаще всего записываются только имена мужчин. Поэтому во второй книге я описываю и их истории.

Собеседник признается, что издание книги стоило немалых денег.

- Я издал за свои деньги, жена не воспротивилась, спасибо ей. Взял деньги из семейного бюджета. Я выпустил 100 экземпляров, жене, дочке и сыну подарил, а себе не оставил. Эту книгу, что вы сейчас смотрите, скоро заберут - ей интересуются и посторонние люди.

Останавливаться Александр Николаевич не планирует, продолжает собирать материал для второй книги, записывает семейные истории.

- Заметил, что сейчас в архивах стало больше людей - процесс пошел, люди интересуются историей своей семьи.

С чего начать изучение родословной?

1) Поговорите с родственниками, бабушками и дедушками, дядями и тетями в непроизвольной форме. Просто спросите: бабушка, что ты помнишь, расскажи мне. Так они лучше вспомнят, чем если спрашивать конкретно, кем был дед и прадед. Любая мелочь должна быть записана - на бумагу или диктофон.

2) Соберите сохранившиеся документы - копии, фотографии. Иногда только по надписи на фотографии можно восстановить какую-то информацию. Свидетельства о рождении, о браке, о разводе - любые документы, где упоминается фамилия и имя.

3) Настройтесь на то, что эта работа отнимет очень много времени. Нужна усидчивость, терпение. Многое будет не получаться, что-то потеряется, но главное - не останавливаться.

4) Отправляйтесь в архив. Ваши помощники - церковно-метрические книги, записи о рождении, смерти, бракосочетании, судебные документы. Просматривайте документы о сделках с недвижимостью, может быть, родственники что-то продавали или покупали. Можно обратиться в Национальный исторический архив - там вам составят справку, в которой будут выдержки из документов, где есть информация о ваших предках по мужской линии. Максимальная стоимость такой справки - 1440 рублей. Александр Щепило работал самостоятельно – заплатил только за несколько уроков по работе с документами (один урок – 12 рублей) и ксерокопии документов. На сайте Национального исторического архива есть перечень платных услуг с прейскурантом.

5) Стоит проверить - возможно, ваши предки жили на территории современной Польши или Литвы - отправьте запрос в архивы этих стран».