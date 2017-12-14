Путин о себе: Мартышка к старости слаба глазами стала 13 14.12.2017, 14:37

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Владимир Путин

Правитель РФ на пресс-конференции отреагировал на плакат «Путин-бабай».

14 декабря российский президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Традиционно некоторые журналисты с помощью ярких плакатов привлекают к себе внимание российского президента, чтобы задать ему вопрос. Сегодня внимание руководителя России привлек плакат с надписью «Путин бабай», сообщает svpressa.ru.

Выслушав вопрос журналиста о том, почему в настоящее время отсутствует серьезный кандидат от оппозиции, Путин предложил «ужесточить» вопрос и дал слово корреспондентке, у которой на плакате было написано «Бай-бай Путин».

Однако журналистка поправила президента, пояснив, что на плакате написано «Путин Бабай», что по-татарски означает «дедушка Путин». Глава государства на это улыбнулся и самокритично заметил, что «мартышка к старости слаба глазами стала». Диалог журналистки и российского лидера вызвал смех в зале.

Напомним, что на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на президентских выборах 2018 года будет самовыдвиженцем.