Видеофакт: Как выглядит элитный поселок на Минском море с дрона 20 14.12.2017, 14:49

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Кто, кто в теремочке живет?

Портал tut.by опубликовал аэросъемку деревни Заречье-1, которая находится на Минском море. На видео видно, как обычные сельские дома вытесняет дорогая коттеджная застройка.

Генплан застройки зоны отдыха, прилегающей к Заславскому водохранилищу (Минскому морю), приняли в 2011 году.

На территории в районе трех водохранилищ – Заславского, Криница и Дрозды – появятся четыре корпуса Республиканского клинического медицинского центра управления делами Лукашенко, которые переедут сюда с Энгельса и Красноармейской.

По соседству с ним построили трехэтажный туристический комплекс с рестораном и спортивным комплексом.