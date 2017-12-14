Как американские евреи помогают крымским татарам 14.12.2017, 14:59

1,519

Фотo: m.avdet.org

История крымскотатарского народа вдохновила главу фонда из США.

Вальтер Руби – коренной американец, еврей по происхождению, а также глава Большого Вашингтонского мусульмано-еврейского форума (The Greater Washington Muslim-Jewish Forum). Эта организация не только развивает диалог между эмигрантскими сообществами внутри США, но и поддерживает крымских татар. Вальтер рассказал, как узнал о крымскотатарском народе, что вдохновило его на помощь этим людям и возможно ли повлиять на судьбу крымских татар из Соединенных Штатов, пишет krymr.com.

Впервые Вальтер приехал в Крым в 2004 году – вместе с украинской женой Татьяной. После этого он наведывался туда регулярно.

«Я настолько полюбил это место, что у меня появилась мысль когда-нибудь купить там дом. Мне нравилась и природа, и история Крыма», – вспоминает американец.

В 2008 году Вальтер наладил отношения с еврейской общиной Крыма. Тогда же он начал сотрудничать с созданным в Нью-Йорке «Фондом межэтнического взаимопонимания», который налаживал контакты между американскими евреями и другими меньшинствами и общинами США, включая мусульманские. Позже это стали делать и в Европе.

Вальтер Руби

В 2010 году в Киеве прошла конференция, посвященная еврейско-мусульманским отношениям. Вальтер Руби рассказывает, что там был представитель крымскотатарского сообщества, с которым они начали совместную программу.

«Программа выражалась не только в проведении праздников, но и в выработке единого ответа от обоих сообществ на преступления и акты агрессии, совершенные как против евреев, так и крымских татар. Вы знаете, что обе группы сталкиваются с достаточным количеством нападок, совершенных на почве ненависти. Очень важно было показать пример, как мусульмане и евреи заступаются друг за друга и вместе противостоят агрессии», – пояснил Вальтер Руби.

В 2010 году в Симферополе американец встретился с Мустафой Джемилевым. По словам Вальтера, он был чрезвычайно впечатлен этой встречей. В 2012 году он и его коллеги организовали конференцию в Париже, на которую пригласили и представителей еврейской общины Крыма, и крымских татар. Сотрудничество развивалось до аннексии полуострова в 2014 году.

«После этого большинство еврейской общины Симферополя, которые ранее были так близки к крымским татарам, отдалились от них. Многие в еврейской среде поддержали Россию. Когда один смелый раввин из Симферополя открыто заявил в западной прессе, что не желает жить в тоталитарной стране, прихожане посоветовали ему уехать из Крыма. Он вынужден был оставить свое жилье и имущество и вместе с семьей бежать из Крыма в Европу. Но многие его соотечественники одобрили аннексию. Если честно, это стало шоком для меня. Я не помню, чтобы в советское время евреи идентифицировали себя как русские или советские патриоты. Но, очевидно, ситуация изменилась», – отмечает американец.

Вальтер Руби

Однако крымские татары продолжали сотрудничать с американским фондом. Вальтер Руби все так же помогал крымскотатарскому народу – теперь уже из американской столицы:

«Когда я лучше узнал историю крымских татар – особенно о депортации 1944 года, когда 46% депортированных просто погибло, – меня это шокировало, тем более, что я сам принадлежу к народу, испытавшему множество страданий. И когда возникла угроза, что это может случиться снова по вине той же страны – России, я не мог оставаться в стороне. Я был восхищен тем, как этот маленький народ старается сохранить свои язык и культуру. Конечно, я делал все возможное, чтобы им помочь».

«Я сохранил все контакты, и весной 2016 года наш фонд пригласил двоих лидеров крымскотатарского народа в Вашингтон. Именно тогда приняли решение о приостановке деятельности Меджлиса в Крыму. Я представил наших гостей некоторым американским политикам, членам Конгресса и лидерам местных мусульманских и еврейских общин. Они смогли найти здесь поддержку. Правда, это было еще при предыдущей администрации США», – вспоминает Вальтер.

Летом 2016 года Фонд межэтнического взаимопонимания организовал кампанию, чтобы собрать деньги для детей крымских татар. Затем Руби создал Большой Вашингтонский мусульмано-еврейский форум. Он и сегодня поддерживает общение с крымскотатарскими активистами и налаживает отношения между мусульманами и евреями США.

По словам активиста, вопреки всем опасениям, людям из столь разных групп оказалось не так сложно найти общий язык:

«Отношения между сообществами начали выстраиваться на удивление успешно. Возможно, потому что эмигранты и этнические и религиозные меньшинства сталкиваются с похожими проблемами. В религии и традициях этих народов оказалось много общего. Даже на фоне того, что ситуация в Палестине существенно обострилась в последние десять лет, отношения между мусульманами и евреями в США стали намного лучше. Конечно, это не значит, что они согласны в оценке происходящих событий. Но даже на фоне разногласий они понимают, насколько важно выстроить нормальные рабочие отношения внутри страны проживания. Сейчас оба сообщества помогают друг другу, и, безусловно, не считают друг друга врагами».